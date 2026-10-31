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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:41

Bakan Kurum'dan Konya'da dikkat çeken mesaj: Her sınavda daha güçlü çıktık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya Buluşması Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı kritik süreçlere dikkat çeken Kurum, zorluklar karşısında asla mazeret üretmediklerini, milletle omuz omuza vererek her zaman çözüme odaklandıklarını vurguladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , AK Parti Konya Buluşması Programı'nda konuştu. Türkiye'nin son 25 yılda pek çok sınamadan geçtiğini hatırlatan Kurum, "O günden bugüne önümüze pek çok engel çıktı; vesayet girişimleri, sokak olayları, terör saldırıları ve darbe girişimleriyle karşılaştık. gecesi başta Konyalılar olmak üzere 86 milyon tankların karşısında dimdik durdu." dedi. 

"ALTIN ATEŞTE, İNSAN ZOR ZAMANLARDA BELLİ OLUR"

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: 

Siyasetimizi bu düstur üzerinde kurmaya gayret gösteriyoruz. Bugün beni evimde, kendi kardeşlerimle buluşturan AK Parti teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabbime hamdediyorum. Böylesi güzel bir kardeşliğin, yoldaşlığın mensubuyum. Değerli hemşehrilerim, biz bu şehri, bu şehrin asil insanlarını çok seviyoruz. Çünkü atalarımızın da ifade ettiği gibi, altın ateşte insan da zorda belli olur. Milletlerin karakteri de zor zamanlarda ortaya çıkar. Sizler, Türkiye'nin şöyle geriye dönüp baktığımızda son çeyrek asırda geçirdiği tüm sınamalarda en ön safı tutanlardan oldunuz.

Cumhurbaşkanımız Sayın milletimizin önünde yeni bir yol açtığında, ülkemiz ekonomik sorunlarla uğraşıyordu; siyasi istikrarsızlıklarla ve büyük bir güven kaybıyla mücadele ediyordu. İşte bugün sizin omuzlarınız üzerinde yükselen AK Parti böyle bir dönemde doğdu. AK Partimiz, millet iradesini siyasetin merkezine taşıma, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırma ve ülkemizi büyük hedeflerle buluşturma sözü verdi. Konya da daha ilk günden, ilk dakikadan itibaren bu yürüyüşün en güçlü şehirlerinden biri oldu. O günden bugüne, değerli kardeşlerim, önümüze pek çok engel çıktı. Vesayet girişimleri yaşadık. Siyasete maalesef müdahale teşebbüslerini gördük. Sokak olaylarıyla, terör saldırılarıyla, darbe girişimleriyle karşılaştık. 15 Temmuz gecesi başta Konyalılar olmak üzere 86 milyon tankların karşısında dimdik durdu. Meydanlara indi, bayrağına, vatanına, iradesine sahip çıktı. O gece Türkiye bütün dünyaya, kendi kararına sahip çıkan bir milletin gücünü gösterdi.

İnsanlık tarihinde görülmemiş olaylara hep birlikte şahitlik ettik. "Tam 15 Temmuz geçti" derken küresel salgın geldi. Dünya içine kapanırken Türkiye üretmeye ve vatandaşının, esnafının yanında durmaya devam etti. Hatırlayın, yıllarca terör üzerinden ülkemizin enerjisini tüketmek, kardeşliğimizi zedelemek istediler. Evet, en ağır sınavlarımızdan birini de 6 Şubat depremlerinde yaşadık. 11 ilimiz ağır yıkımla karşı karşıya kaldı. Şehirlerimiz yaralandı; canlarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı kaybettik. Daha ilk günden vatandaşımıza şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağımızın sözünü verdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir inşa seferberliği başlattık. İş yerleriyle, meydanlarıyla, altyapısıyla iki yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden kurduk. Dünyada, emin olun, hiçbir ülkenin yapamayacağını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler yaptık. O çok imrenilen Avrupa ülkeleri vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakırken, biz işte bu kadar kısa zamanda 86 milyon vatandaşımızla el ele verdik. Günde ortalama 550 konut üreterek 455 bin konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik.

Herkes o gün hatırlayın; "Bunlar enkaz altında kalır" dediler, "yapamazlar" dediler, "bitiremezler" dediler. Ve işte onlar bizi eleştirirken, aklımızı çelmeye çalışırken, bu devlet dimdik ayağa kalktı. Onun için, değerli kardeşlerim, dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir işi, böyle bir başarıyı göremezsiniz. Onun için ülkenizle, milletinizle, devletinizle gurur duyun. Ve en önemlisi de böylesi bir işe liderlik ettiği için, an be an süreci takip ettiği için Cumhurbaşkanımızla gurur duyun.

Yaşadığımız tüm bu badirelerde değişmeyen tek şey, milletinin önünde dimdik duran Cumhurbaşkanımızdı; Recep Tayyip Erdoğan'dı. O, zorlukların büyüklüğüne bakmadan çözüm aradı, millete cesaret verdi, hedeflerimizden tek bir an bile vazgeçmedi. İşte bizim AK Parti'mizin, siyaset anlayışımızın özü budur: Mazeret üretmek yerine çalışmaktır, sorunların etrafından dolaşmak yerine üzerine kararlılıkla gitmektir. Milletin önüne umutsuzluk koymak değil umut koymaktır, karamsarlık değil hedef koymaktır. Bize, emin olun, her "yapamazsınız" denildiğinde daha çok çalıştık. Her engelde milletimizle omuz omuza verdik. Her sınavda daha güçlü bir Türkiye hedefini büyüttük.

Bugün de, değerli kardeşlerim, önümüzde meseleler var, sınamalar ve sorumluluklar var. Ancak biliyoruz ki bu millet, büyük badireleri atlatmayı, ayağa kalkmayı ve yoluna devam etmeyi bilen tarihin gördüğü en güçlü millettir. O yüzden, kıymetli kardeşlerim, ne zaman bir zorlukla karşılaşsanız bu anlattıklarımı hatırlayın. Çok teşekkür ediyorum.

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ETİKETLER
#murat kurum
#15 Temmuz
#Recep Tayyip Erdoğan
#6 Şubat depremleri
#Ak Parti Konya Buluşması
#Gündem
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