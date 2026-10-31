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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 14:10

Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

Oyuncu Bahar Şahin, kendisine gelen senaryolardan birinde karşılaştığı hikâye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İsim vermeden söz konusu senaryoyu anlatan Şahin, ölen ablasının eşine âşık olan bir kadın karakterin hikâyesine tepki göstererek, "Edep yahu. Ahlak hiç mi yok?" sözleriyle isyan etti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 14:10

'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi projelerle tanınan Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet programının yeni bölümüne konuk oldu. Oyunculuk kariyeri ve kendisine gelen projeler hakkında konuşan Şahin, yapımcıların kendisine sunduğu bir senaryonun detaylarını paylaşarak dikkat çekti.

BAHAR ŞAHİN'İN TEPKİ ÇEKEN SENARYO ANLATIMI

Oyuncu, özellikle kötü karakterlerin hikâyelerde yeterince iyi işlenmediğini ve oyuncunun performansının tek başına yeterli olmadığını dile getirdi. Şahin, Ceren Karaçay karakterinden sonra yapımcıların kendisine benzer roller için farklı beklentilerle geldiğini söyledi.

Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

Kendisine sunulan projelerde kötü karakteri haklı gösterebilecek bir oyuncu arandığının söylendiğini belirten Şahin, okuduğu senaryodaki hikâyeyi anlattı. Söz konusu karakterin ölen ablasının eşine âşık olmasının beklendiğini ifade eden oyuncu, bu hikâyenin nasıl haklı gösterilebileceğini sorguladı.

Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

Şahin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum. Sürekli Ceren Karaçay'dan sonra yapımcılar benim karşımda şöyle bir şey söylüyor. Projeyi okudun değil mi? Evet okudum. Çok güzel. Biz burada kötüyü haklı çıkartacak iyi bir oyuncu arıyoruz. Harika. Peki ne yazdınız? Ölen ablasının kocasına aşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep yahu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor."

Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

"SEN NE KADAR İYİ OLURSAN OL..."

, açıklamalarında senaryonun yanı sıra yönetmen ve senaristin hikâyeyi ele alış biçiminin de oyuncunun performansını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Bir karakterin izleyiciye geçebilmesi için yalnızca oyuncunun başarılı olmasının yeterli olmadığını belirten Şahin, hikâyenin de güçlü bir şekilde kurulması gerektiğini vurguladı.

Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

Ünlü oyuncu, bu konudaki düşüncelerini ise şu sözlerle ifade etti:

"Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor"

Bahar Şahin açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine gelen senaryoya isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

Şahin'in özellikle kendisine sunulan senaryodaki ilişki üzerinden yaptığı değerlendirme, programın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Oyuncunun açıklamaları, ekrana taşınan hikâyelerde karakterlerin nasıl yazıldığı ve izleyiciye nasıl aktarıldığı konusunu da yeniden gündeme getirdi.
 

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ETİKETLER
#senaryo
#yapımcı
#bahar şahin
#Acı Sohbet
#Ceren Karaçay
#Magazin
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