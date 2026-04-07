Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bahar Şahin 4 kez girdi, hiç birinde kazanamadı: Zekam yetmiyor

Son olarak Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan Bahar Şahin, katıldığı programda daha önce 4 kez ehliyet almak için yazılı sınava girdiğini ve geçemediğini itiraf etti. Bahar Şahin, artık konuyu espriye vurarak "Ehliyet alamıyorum, zekam yetmiyor" dedi.

07.04.2026
12:27
07.04.2026
saat ikonu 12:27

Zalim İstanbul, O Hayat Benim, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi yapımlarda rol alan Bahar Şahin her açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı programda konuşan Bahar Şahin, ehliyet alabilmek için girdiği yazılı sınavdan 4 kere kaldığını itiraf etti.

Bahar Şahin 4 kez girdi, hiç birinde kazanamadı: Zekam yetmiyor

Bahar Şahin, katıldığı bir programda ehliyet sınavından 4 kere kaldığını ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını itiraf etti, ayrıca 'Aynı Yağmur Altında' dizisindeki bir rol arkadaşına gönderme yaptı.
Bahar Şahin, ehliyet yazılı sınavından 4 kere kaldığını ve her seferinde 62 aldığını belirtti.
Şahin, Serenay Sarıkaya'nın kendisi için hapis yatabileceğini söyledi.
'Aynı Yağmur Altında' dizisinin final bölümü öncesi Şahin, rol arkadaşı Nilsu Berfin Aktaş'a gönderme yapan bir gönderiyi beğendi.
Bahar Şahin, 4 Mayıs 1997 doğumludur ve ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında 'O Hayat Benim' dizisiyle yaşamıştır.
BAHAR ŞAHİN 4 KEZ YAZILI SINAVDAN KALDI

Şahin, "Ehliyet alamıyorum, zekam yetmiyor. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor; ben o yazılı sınavı geçemiyorum. Dört kere girdim, dördünden de 62 aldım. Hocam bile 'Dördünden de aynı puanı almak bir başarıdır' dedi. Sonunda araba kullanmaktan vazgeçtim. Şoförüm olur diye düşündüm. O yüzden taksilere çok para harcıyorum, bir araba parası vermişimdir" sözlerini kullandı.

BAHAR ŞAHİN'İN SERENAY SARIKAYA İTİRAFI "PES" DEDİRTTİ

Aynı programda peş peşe itiraflarını sıralayan Bahar Şahin, “Serenay benim hayattaki zaafım. Mesela Allah korusun Serenay’ın başına bir şey gelse ve bana dese ki ‘Benim için yatar mısın?’, ben onun Kuzey’i olurum. Onun için hapis yatarım. Çok hayranıyım. Çok güzel, çok başarılı, çok yetenekli” diye konuştu.

BAHAR ŞAHİN, DİZİSİNDEKİ ROL ARKADAŞI NİLSU BERFİN AKTAŞ'A GÖNDERME YAPTI

Düşük reyting rakamlarıyla yayın hayatını sonlandırmak zorunda kalan Aynı Yağmur Altında dizisinin (22 Mart 2026 Pazar) final bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final bölümüne saatler kala projeye veda etmek isteyen Bahar Şahin, sosyal medya paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Şahin’in şoke eden veda paylaşımı final yapan dizinin sonunu ifşa etti.

Aynı Yağmur Altında dizisinin finalinde başrol karakterler Rosa ve Ali değil, Beliz ve Ali evlendi. Bahar Şahin bunun üstüne ‘Elemanla o kadar yakışıyoruz ki senaristlere çift bile değiştirebiliyoruz’ yazılı gönderiyi beğendi. Şahin’in bu gönderiyi beğenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BAHAR ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 1997 doğumlu Bahar Şahin, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini oynadı.

Ad SoyadBahar Şahin
Doğum Tarihi4 Mayıs 1997
MeslekTürk dizi ve sinema oyuncusu
İlk Oyunculuk DeneyimiO Hayat Benim (dizi, 2015)
Yer Aldığı FilmlerYol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun
Yer Aldığı DizilerLise Devriyesi, Servet, Zalim İstanbul
Önemli RolleriZalim İstanbul (Ceren karakteri, 2019-2020)
