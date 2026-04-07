Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı bulmasıyla turnuva şarkılarının kimin yapacağı merak konusu oldu. Gözler Tarkan'a çevrilirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi ve Sinan Akçıl'a telefon ederek müjdeyi verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı paylaşımda "Besteci, söz yazarı ve müzisyen Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti." ifadelerini kullandı.
Sinan Akçıl yaptığı paylaşımda, “Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun ‘melek kızı’ bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah’a şükür, iyi ki varlar.” dedi.
20 Mayıs 1982 doğumlu Sinan Akçıl, Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır.
