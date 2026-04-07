A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı bulmasıyla turnuva şarkılarının kimin yapacağı merak konusu oldu. Gözler Tarkan'a çevrilirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi ve Sinan Akçıl'a telefon ederek müjdeyi verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti! A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı sonrası turnuva şarkısının Sinan Akçıl tarafından yapılacağı yönünde bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'ı telefonla arayarak bu konuda bir görüşme yaptı. Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'a üzerinde ismi yazılı bir A Millî Takım forması hediye etti. Sinan Akçıl, TFF Başkanı'nın kendisini aradığını ve konuyla ilgili duygularını paylaştığını belirtti. Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 doğumlu bir besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcıdır. Akçıl, Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettiği Düm Tek Tek şarkısının da sahibidir.

SİNAN AKÇIL'DAN TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı paylaşımda "Besteci, söz yazarı ve müzisyen Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl yaptığı paylaşımda, “Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun ‘melek kızı’ bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah’a şükür, iyi ki varlar.” dedi.

SİNAN AKÇIL KAÇ YAŞINDA?

20 Mayıs 1982 doğumlu Sinan Akçıl, Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır.