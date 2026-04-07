Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

“Hayatımda hiç kitap okumadım” diyen Caner Erkin Gündemde! Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini anlattı

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ovalı, Caner Erkin'in Yılmaz Erdoğan ile tanıştığı günü anlatarak anlatarak, Caner Erkin’in “Hayatımda hiç kitap okumadım” itirafını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 17:22

eşi 'i ile tanıştırdığında yaşanan ilginç olayı paylaştı. Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi. Ovalı, Caner Erkin ile Yılmaz Erdoğan'ın arasında geçen kitap diyaloğunu da ilk kez paylaştı.

"Hayatımda hiç kitap okumadım" diyen Caner Erkin Gündemde! Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini anlattı

0:00 114
HABERİN ÖZETİ

"Hayatımda hiç kitap okumadım" diyen Caner Erkin Gündemde! Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini anlattı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'i Yılmaz Erdoğan ile tanıştırdığında yaşanan ve Caner Erkin'in kitap okumadığını dürüstçe söylemesinin Yılmaz Erdoğan'ın hoşuna gitmesiyle başlayan ilginç bir anıyı paylaştı.
Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın Caner Erkin'i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi.
Yılmaz Erdoğan, Caner Erkin'e bir kitabı okuyup okumadığını sorduğunda, Erkin hayatında hiç kitap okumadığını belirtti.
Caner Erkin'in bu dürüstlüğü Yılmaz Erdoğan'ın hoşuna gitti ve o günden sonra Erkin'i sevmeye başladı.
Bu olayın ardından Şükran Ovalı, Caner Erkin'e ilk kitabını okuttu ve bu kitap Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i oldu.
Caner Erkin, 4 Ekim 1988 doğumlu bir Türk millî futbolcudur ve sol bek mevkiinde oynamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ŞÜKRAN OVALI, CANER ERKİN'İ İFŞALADI: HİÇ KİTAP OKUMADIM Kİ

Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün yaşanan diyaloğu da anlattı. Ovalı "Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. "Caner Erkin’in verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı. "Döndü ve ‘Abi ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi." diyerek yaşananları anlattı.

Bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin’in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini belirten Ovalı "İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes dona kaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz abi’nin çok hoşuna gitti. ‘En azından dürüst’ dedi ve o günden sonra Caner’i çok sevmeye başladı." dedi.

CANER ERKİN'İN İLK OKUDUĞU KİTAP ŞEKER PORTAKALI OLDU

Şükran Ovalı, yaşanan bu olayın ardından Caner Erkin’e ilk kitabını kendisinin okuttuğunu da söyledi. Ovalı, eşine Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseri Küçük Prens’i okuttuğunu belirtti.

CANER ERKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Ekim 1988 doğumlu Caner Erkin, sol bek mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. İlk olarak 22 Aralık 2004 yılında Abdullah Avcı tarafından Türkiye U-17 millî takımına davet edilmiştir ve ilk maçını bu tarihte oynamış, golünü de atmıştır. 2004 yılında başlayan Millî kariyeri Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19, Türkiye U-21, Türkiye A Milli olarak devam etmiştir.

BilgiDeğer
Ad SoyadCaner Erkin
Doğum Tarihi4 Ekim 1988
MevkiSol bek
UyrukTürk
Millî TakımTürk millî futbolcu
Millî Takıma Davet Tarihi22 Aralık 2004
Davet Eden Teknik DirektörAbdullah Avcı
İlk Millî Maçı22 Aralık 2004
İlk Millî Golü22 Aralık 2004
Millî Takım Kariyeri (Başlangıç)2004
Oynadığı Millî TakımlarTürkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19, Türkiye U-21, Türkiye A Milli
ETİKETLER
#Spor
#yılmaz erdoğan
#şükran ovalı
#Caner Erkin
#Kitap Okuma
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.