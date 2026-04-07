“Hayatımda hiç kitap okumadım” diyen Caner Erkin Gündemde! Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini anlattı

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'i Yılmaz Erdoğan ile tanıştırdığında yaşanan ilginç olayı paylaştı. Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi. Ovalı, Caner Erkin ile Yılmaz Erdoğan'ın arasında geçen kitap diyaloğunu da ilk kez paylaştı.
Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün yaşanan diyaloğu da anlattı. Ovalı "Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. "Caner Erkin’in verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı. "Döndü ve ‘Abi ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi." diyerek yaşananları anlattı.
Bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin’in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini belirten Ovalı "İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes dona kaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz abi’nin çok hoşuna gitti. ‘En azından dürüst’ dedi ve o günden sonra Caner’i çok sevmeye başladı." dedi.
CANER ERKİN'İN İLK OKUDUĞU KİTAP ŞEKER PORTAKALI OLDU
Şükran Ovalı, yaşanan bu olayın ardından Caner Erkin’e ilk kitabını kendisinin okuttuğunu da söyledi. Ovalı, eşine Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseri Küçük Prens’i okuttuğunu belirtti.
4 Ekim 1988 doğumlu Caner Erkin, sol bek mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. İlk olarak 22 Aralık 2004 yılında Abdullah Avcı tarafından Türkiye U-17 millî takımına davet edilmiştir ve ilk maçını bu tarihte oynamış, golünü de atmıştır. 2004 yılında başlayan Millî kariyeri Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19, Türkiye U-21, Türkiye A Milli olarak devam etmiştir.
|Bilgi
|Değer
|Ad Soyad
|Caner Erkin
|Doğum Tarihi
|4 Ekim 1988
|Mevki
|Sol bek
|Uyruk
|Türk
|Millî Takım
|Türk millî futbolcu
|Millî Takıma Davet Tarihi
|22 Aralık 2004
|Davet Eden Teknik Direktör
|Abdullah Avcı
|İlk Millî Maçı
|22 Aralık 2004
|İlk Millî Golü
|22 Aralık 2004
|Millî Takım Kariyeri (Başlangıç)
|2004
|Oynadığı Millî Takımlar
|Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19, Türkiye U-21, Türkiye A Milli