Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'i Yılmaz Erdoğan ile tanıştırdığında yaşanan ilginç olayı paylaştı. Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi. Ovalı, Caner Erkin ile Yılmaz Erdoğan'ın arasında geçen kitap diyaloğunu da ilk kez paylaştı.

"Hayatımda hiç kitap okumadım" diyen Caner Erkin Gündemde! Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini anlattı

HABERİN ÖZETİ “Hayatımda hiç kitap okumadım” diyen Caner Erkin Gündemde! Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini anlattı Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'i Yılmaz Erdoğan ile tanıştırdığında yaşanan ve Caner Erkin'in kitap okumadığını dürüstçe söylemesinin Yılmaz Erdoğan'ın hoşuna gitmesiyle başlayan ilginç bir anıyı paylaştı. Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın Caner Erkin'i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi. Yılmaz Erdoğan, Caner Erkin'e bir kitabı okuyup okumadığını sorduğunda, Erkin hayatında hiç kitap okumadığını belirtti. Caner Erkin'in bu dürüstlüğü Yılmaz Erdoğan'ın hoşuna gitti ve o günden sonra Erkin'i sevmeye başladı. Bu olayın ardından Şükran Ovalı, Caner Erkin'e ilk kitabını okuttu ve bu kitap Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i oldu. Caner Erkin, 4 Ekim 1988 doğumlu bir Türk millî futbolcudur ve sol bek mevkiinde oynamaktadır.

ŞÜKRAN OVALI, CANER ERKİN'İ İFŞALADI: HİÇ KİTAP OKUMADIM Kİ

Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün yaşanan diyaloğu da anlattı. Ovalı "Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. "Caner Erkin’in verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı. "Döndü ve ‘Abi ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi." diyerek yaşananları anlattı.

Bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin’in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini belirten Ovalı "İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes dona kaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz abi’nin çok hoşuna gitti. ‘En azından dürüst’ dedi ve o günden sonra Caner’i çok sevmeye başladı." dedi.

CANER ERKİN'İN İLK OKUDUĞU KİTAP ŞEKER PORTAKALI OLDU

Şükran Ovalı, yaşanan bu olayın ardından Caner Erkin’e ilk kitabını kendisinin okuttuğunu da söyledi. Ovalı, eşine Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseri Küçük Prens’i okuttuğunu belirtti.

CANER ERKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Ekim 1988 doğumlu Caner Erkin, sol bek mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. İlk olarak 22 Aralık 2004 yılında Abdullah Avcı tarafından Türkiye U-17 millî takımına davet edilmiştir ve ilk maçını bu tarihte oynamış, golünü de atmıştır. 2004 yılında başlayan Millî kariyeri Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19, Türkiye U-21, Türkiye A Milli olarak devam etmiştir.