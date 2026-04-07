Yoğun konser temposu İstanbul'daki evinden rahatsızlanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenilirken, hastaneye ilk giden isim kızı Dilan Çıtak oldu. Davalık olduğu Ahmet Tatlıses ise babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olduğu hastaneye gidemedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'e koştu! Ahmet Tatlı ayağındaki kelepçe sebebiyle babasına yaklaşamadı Yoğun konser temposu nedeniyle evinden rahatsızlanan İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıkması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses, tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda enfeksiyon ön tanısıyla yoğun bakıma alındı. Hastanın bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal, genel durumu iyidir. Kızı Dilan Çıtak, babasının yanına hastaneye gitti. Oğlu Ahmet Tatlıses'in, ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olduğu için hastaneye gidemediği belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses'in bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığı ifade edildi.

DİLAN ÇITAK BABASI İBRAHİM TATLISES'E KOŞTU

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Dilan Çıtak konuşmak istemedi ve "Bir hastaneye girip görelim de" diyerek soruları cevapsız bıraktı.

İbrahim Tatlıses, arasının açık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, ünlü sanatçının talebi üzerine Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi, ayrıca Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

AHMET TATLISES, BABASINA YAKLAŞAMADI

Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses’in ayağındaki ‘elektronik kelepçe’ nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi. Ahmet’in ayağındaki kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak.

İBRAHİM TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" dedi.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1952 doğumlu İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. "İmparator" lakabı ile anılır.