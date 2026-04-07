Aslı Bekiroğlu yarın 7'nci ameliyatını olacağını duyurdu: Dualarınız eksik etmeyin

Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Jet Sosyete, Adı Mutluluk ve Beni Böyle Sev gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu girdiği miyom ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü. Doktorunun operasyon esnasında bağırsağının bir bölümünü kesmesiyle tam 6 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Aslı Bekiroğlu yarın tekrar ameliyat olacağını belirterek takipçilerinden dua istedi.
Geçirdiği 6 ameliyatın ardından 2 ameliyat daha olacağını dün açıklayan Aslı Bekiroğlu bugün hastaneye yattı. Yarın operasyona alınacağını duyuran Bekiroğlu, "Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum. Dualarınız eksik etmeyin" dedi.
Miyon ameliyatı sırasında bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, 6'ncı ameliyatın ardından kötü haberi takipçileriyle paylaştı. Bekiroğlu, “bağırsağımızı kesip, 6 kere ameliyat edip bide durduk yere 2 ameliyat daha çıktı diye tarzımızdan ödün verecek değiliz" dedi.
ASLI BEKİROĞLU, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ PAYLAŞTI
Hastane odasından video çeken Aslı Bekiroğlu, “Her ameliyattan sonra, içeride organın kendini iyileştirmesi için bir ay bekleme süresi oluyor. Ama stoma açıldıktan iki ay sonra bir ameliyata daha girdim. Uzun karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler ki aradaki açıklık kapansın. Çok zor bir ameliyattı. Ondan sonra çok da kilo verdim. Kalkınca yürüyemiyordum, bacağımı hissetmiyordum. O da geçti. Biz her şey iyileşecek ve bu son olacak zannettik. iki ay sonra tekrar gittiğimde durumu yine ben fark ettim. Doktor bana, ‘Hepsini baştan yapmamız gerekecek’ dedi.
Yıllardır bu süreçle uğraştığını ve psikolojisinin çok yorulduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, “Üç-beş ay sonra bu sefer de 'Hangi kasımı alsalar acaba?' diye düşündük. Karnımda kocaman bir yarık var, bir de şimdi bacağımda da kocaman bir yarık var. O kadar deforme bir hale geliyorum ki... Gerçekten şu an 30 yaşındayım. 28 yaşından beri bununla uğraşıyorum. Sürekli deforme oluyorum, psikolojim zorlanıyor. Sürekli böyle bir mücadele içindeyim.” dedi.
Stres sebebiyle vücudunun sürekli reaksiyon verdiğinden bahseden Aslı Bekiroğlu, “Bacağım da kocaman oldu. Böyle dalgalı dalgalı, çirkin bir şey oldu yani. Onun da dikişleri patladı. Bu süreçte gözüm bozuldu. Bütün bu ameliyatlar olurken başım çok ağrıyordu. Artık gözüme vuruyordu. Gözümde üveit gelişti, kör noktası büyüdü. Ondan sonra bir sürü göz doktoruna, bir sürü beyin doktoruna gittik. En son nöroloji doktoruna gittik. Nörooftalmoloji doktoru, kendi tedavisini uyguladıktan sonra , ‘Bu seninki herhalde stresle alakalı bir şey’ dedi. O da çok normal ama ben o kadar pozitif yaşamaya çalıştığım için kendimi ne kadar strese soktuğumun farkında değilim belli ki. Çünkü psikiyatriste gittim, o da iki üç tane antidepresan verdi. Ondan sonra baş ağrılarım geçti antidepresanlar sayesinde. Yaşadıklarım bu şekilde. Bilinsin istedim. Her şey yoluna girecek, çok az kaldı. Doktorlarımızdan razıyım. Şu anki doktorlarımı seviyorum, güveniyorum ve iyileşmeyi umuyorum.” dedi.
16 Kasım 1995 doğumlu olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, Nisan 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Son dönemde geçirdiği ameliyat komplikasyonları ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bekiroğlu, 1995 İstanbul doğumlu olup Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur. Yol Arkadaşım, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde yer aldı.
|Bilgi
|Detay
|Oyuncu Adı
|Aslı Bekiroğlu
|Doğum Tarihi
|16 Kasım 1995
|Doğum Yeri
|İstanbul
|Yaş (Nisan 2026 İtibarıyla)
|30
|Mezun Olduğu Bölüm
|Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
|Yer Aldığı Projeler
|Yol Arkadaşım, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Adı Mutluluk
|Gündemdeki Konu
|Geçirdiği ameliyat komplikasyonları ve sağlık sorunları