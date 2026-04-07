Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Jet Sosyete, Adı Mutluluk ve Beni Böyle Sev gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu girdiği miyom ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü. Doktorunun operasyon esnasında bağırsağının bir bölümünü kesmesiyle tam 6 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Aslı Bekiroğlu yarın tekrar ameliyat olacağını belirterek takipçilerinden dua istedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aslı Bekiroğlu yarın 7'nci ameliyatını olacağını duyurdu: Dualarınız eksik etmeyin Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sonrası bağırsağının kesilmesi nedeniyle altı kez ameliyat olmak zorunda kaldı ve yarın yedinci ameliyatına girecek. Bekiroğlu, doktorunun operasyon esnasında bağırsağının bir bölümünü kesmesi sonucu toplam 6 ameliyat geçirdi ve yarın 7. ameliyatına girecek. Ameliyatlar sonrası rektovajinal fistül nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Bekiroğlu, uzun karın kasını aldırıp ilgili bölgeye yerleştirdi ve bu süreçte kilo verip yürüyememe gibi sorunlar yaşadı. Yaşadığı stres nedeniyle gözünde üveit gelişti ve kör noktası büyüdü, ayrıca antidepresan kullanarak baş ağrılarını atlattı. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olup Nisan 2026 itibarıyla 30 yaşındadır ve Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur.

ASLI BEKİROĞLU, YARIN 7. AMELİYATINA GİRECEK

Geçirdiği 6 ameliyatın ardından 2 ameliyat daha olacağını dün açıklayan Aslı Bekiroğlu bugün hastaneye yattı. Yarın operasyona alınacağını duyuran Bekiroğlu, "Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum. Dualarınız eksik etmeyin" dedi.

Miyon ameliyatı sırasında bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, 6'ncı ameliyatın ardından kötü haberi takipçileriyle paylaştı. Bekiroğlu, “bağırsağımızı kesip, 6 kere ameliyat edip bide durduk yere 2 ameliyat daha çıktı diye tarzımızdan ödün verecek değiliz" dedi.

ASLI BEKİROĞLU, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ PAYLAŞTI

Hastane odasından video çeken Aslı Bekiroğlu, “Her ameliyattan sonra, içeride organın kendini iyileştirmesi için bir ay bekleme süresi oluyor. Ama stoma açıldıktan iki ay sonra bir ameliyata daha girdim. Uzun karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler ki aradaki açıklık kapansın. Çok zor bir ameliyattı. Ondan sonra çok da kilo verdim. Kalkınca yürüyemiyordum, bacağımı hissetmiyordum. O da geçti. Biz her şey iyileşecek ve bu son olacak zannettik. iki ay sonra tekrar gittiğimde durumu yine ben fark ettim. Doktor bana, ‘Hepsini baştan yapmamız gerekecek’ dedi.

Yıllardır bu süreçle uğraştığını ve psikolojisinin çok yorulduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, “Üç-beş ay sonra bu sefer de 'Hangi kasımı alsalar acaba?' diye düşündük. Karnımda kocaman bir yarık var, bir de şimdi bacağımda da kocaman bir yarık var. O kadar deforme bir hale geliyorum ki... Gerçekten şu an 30 yaşındayım. 28 yaşından beri bununla uğraşıyorum. Sürekli deforme oluyorum, psikolojim zorlanıyor. Sürekli böyle bir mücadele içindeyim.” dedi.

"PSİKİYATRİST BANA İKİ ÜÇ TANE ANTİDEPRESAN VERDİ"

Stres sebebiyle vücudunun sürekli reaksiyon verdiğinden bahseden Aslı Bekiroğlu, “Bacağım da kocaman oldu. Böyle dalgalı dalgalı, çirkin bir şey oldu yani. Onun da dikişleri patladı. Bu süreçte gözüm bozuldu. Bütün bu ameliyatlar olurken başım çok ağrıyordu. Artık gözüme vuruyordu. Gözümde üveit gelişti, kör noktası büyüdü. Ondan sonra bir sürü göz doktoruna, bir sürü beyin doktoruna gittik. En son nöroloji doktoruna gittik. Nörooftalmoloji doktoru, kendi tedavisini uyguladıktan sonra , ‘Bu seninki herhalde stresle alakalı bir şey’ dedi. O da çok normal ama ben o kadar pozitif yaşamaya çalıştığım için kendimi ne kadar strese soktuğumun farkında değilim belli ki. Çünkü psikiyatriste gittim, o da iki üç tane antidepresan verdi. Ondan sonra baş ağrılarım geçti antidepresanlar sayesinde. Yaşadıklarım bu şekilde. Bilinsin istedim. Her şey yoluna girecek, çok az kaldı. Doktorlarımızdan razıyım. Şu anki doktorlarımı seviyorum, güveniyorum ve iyileşmeyi umuyorum.” dedi.

ASLI BEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1995 doğumlu olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, Nisan 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Son dönemde geçirdiği ameliyat komplikasyonları ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bekiroğlu, 1995 İstanbul doğumlu olup Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur. Yol Arkadaşım, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde yer aldı.