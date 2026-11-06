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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:21

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından 'duruşumuz belli' paylaşımı

Fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti. Gürlek açıklamasında "Biz, yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.” dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:21

Fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. İfade verme işlemi 9 saat süren Kaya hakkında karar verildi. Fatma Betül Sayan Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından 'duruşumuz belli' paylaşımı

GÜRLEK'TEN 'DURUŞUMUZ BELLİ' MESAJI

Kaya'nın tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Sayın 'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gürlek açıklamasında “Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız." ifadelerini kullandı. 

Gürlek, #DuruşumuzBelli etiketiyle yayımladığı açıklama şu şekilde:

“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından 'duruşumuz belli' paylaşımı

İLYAS KAYA VE ESKİ SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL'E ADLİ KONTROL KARARI

Aynı soruşturmada ifade veren Kaya'nın eşi İlyas Kaya ve eski (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Hakim karşısına çıkarılan İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ETİKETLER
#Akın Gürlek
#sermaye piyasası kurulu
#Fatma Betül Sayan Kaya
#İlyas Kaya
#İbrahim Ömer Gönül
#Gündem
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