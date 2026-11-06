Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından 'duruşumuz belli' paylaşımı

Fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. İfade verme işlemi 9 saat süren Kaya hakkında karar verildi. Fatma Betül Sayan Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜRLEK'TEN 'DURUŞUMUZ BELLİ' MESAJI

Kaya'nın tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gürlek açıklamasında “Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız." ifadelerini kullandı.

Gürlek, #DuruşumuzBelli etiketiyle yayımladığı açıklama şu şekilde:

“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

İLYAS KAYA VE ESKİ SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL'E ADLİ KONTROL KARARI

Aynı soruşturmada ifade veren Kaya'nın eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Hakim karşısına çıkarılan İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.