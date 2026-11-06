Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Kış sofralarının vazgeçilmez özelliklerinden biri de turşular oluyor. Ayrıca bu turşular insan sağlığında önemli bir noktada yer alıyor. Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın da beraberinde getirdiği bağırsak sağlığı problemleri, bu turşular sayesinde son buluyor. Üstelik de bağırsak çalıştırmasıyla bilinen çıtır beyaz lahana turşusu, evde kolayca hazırlanabilmesiyle dikkatleri de üzerine çekiyor. Üstelik de turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor. İşte detaylar…

BU TURŞUYU BİR KERE YAPAN HEP YAPMAK İSTİYOR!

Evde yapılan turşular doğal ve probiyotik açısından zengin, turşu gibi fermente gıdalar tüketmek bozulan bağırsak duvarın hem onarılmasını hem de güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması için bağırsaklarında güçlü ve sağlam olması gibi durumlar meydana gelmesi gerekiyor.

Turşular diğer bir yandan da içindeki besinlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de lahana turşusu lif içeren sebzeler arasında yerini alır. Sindirim sisteminin normal çalışmasına destek vermesiyle bilinen turşular, her koşulda vücuda iyi gelen tatlar arasında yerini alıyor.

Çünkü turşular lif ve fermantasyon içeriği nedeniyle dengeli beslenme ve içerisinde yer alan sindirim sistemi destekleyebilecek bir yiyecek olarak görmek daha doğru oluyor. Bu sebeple de bu turşuyu bir kere yapan yapmak istiyor. Lahana turşusu içindeki besinlerden dolayı sindirim sistemini güçlendirmek gibi durumlarda işe yarayabiliyor.

BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN ÇITIR BEYAZ LAHANA TARİFİ

Turşu yapmak denildiğinde hemen hemen herkesi bir korku kaplayabiliyor. Ancak korkunun duyulması turşunun zor yapılması değildir. Aksine yapılacak ufak tefek teknik sayesinde turşu yapılması daha kolay bir hal alıyor. Turşular içerisinde yer alan besin birleşenleri sayesinde önemli noktada yer alıyor.

Bu sebeple de son zamanlarda keşfedilen ve bağırsakların çalışması konusunda yardımcı olan çıtır beyaz lahana turşusu tarifi dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik pratik ve kolay yapımı sayesinde evlerin aranan yüzü oluyor. Hem mide hem de bağırsak sağlığının iyi olmasına yardımcı olan beyaz lahana turşusu probiyotik açısından da yiyenlere yardımcı oluyor.

Beyaz Lahana Turşusu Tarifi

Malzemeler;

1 orta boy lahana

Yarım su bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

İsteğe bağlı kurutulmuş kırmızı biber

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Su

Yapılışı;

Lahana turşusunu yaparken öncelikle lahananızın dış yapraklarını ayırıp bol suda güzelce yıkayın. Daha sonrasında ise lahananızın birkaç yerinden uzunlamasına kesikler açalım. Hatta ortadaki kök kısımları bıçak yardımıyla çıkartmaya özen gösterelim.

Lahananızın önce 4 ya da 5 parçaya keselim. Daha sonrasında ise her parçayı dilenilen boyutta gelişigüzel bir kesim ayarlayalım. Derince bir kaba alarak üzerine kaya tuzlarını ekerek lahanayı 10 dakika kadar tekrar ovalım.

Yıkanmış 5 litrelik cam kavanozumuza boşluk kalmayacak şekilde lahanalarımızdan azar azar bastırarak yerleştirelim. Sarımsaklarımızın kabuklarını soyalım ve ara ara lahanalarımızın arasına yerleştirelim.

Bu şekilde kavanozumuz dolana kadar lahanalardan yerleştirelim, ara ara sarımsak eklemeyi de unutmayalım. Lahanalarımızı yerleştirdikten sonra limon tuzunu, sirkeyi ve kavanozumuzu dolduracak kadarda suyu ekleyelim.

Daha sonra kavanozumuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ardından kavanozu ters çevirelim ve malzemelerin güzelce karışmasını sağlayalım. Hazırladığımız turşumuzu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün boyunca bekletelim. Lahanalarımızın rengi döndükten sonra turşumuz yemeğe hazır.