TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:57

Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Düzensiz beslenmek, işlenmiş gıdalar tüketmek, asitli ya da şekerli içecekler içmek gibi durumlar bağırsak sağlığını bozarken diğer bir yandan da birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Ancak bu duruma çok yakışacak ve bağırsak çalıştıracak olan çıtır beyaz lahana turşusu bağırsakları düzenlemeye yardımcı oluyor. Öyle ki bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:57

Kış sofralarının vazgeçilmez özelliklerinden biri de turşular oluyor. Ayrıca bu turşular insan sağlığında önemli bir noktada yer alıyor. Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın da beraberinde getirdiği bağırsak sağlığı problemleri, bu turşular sayesinde son buluyor. Üstelik de bağırsak çalıştırmasıyla bilinen çıtır beyaz turşusu, evde kolayca hazırlanabilmesiyle dikkatleri de üzerine çekiyor. Üstelik de turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor. İşte detaylar…

BU TURŞUYU BİR KERE YAPAN HEP YAPMAK İSTİYOR!

Evde yapılan turşular doğal ve probiyotik açısından zengin, turşu gibi fermente gıdalar tüketmek bozulan bağırsak duvarın hem onarılmasını hem de güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması için bağırsaklarında güçlü ve sağlam olması gibi durumlar meydana gelmesi gerekiyor.

Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Turşular diğer bir yandan da içindeki besinlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de lahana turşusu lif içeren sebzeler arasında yerini alır. Sindirim sisteminin normal çalışmasına destek vermesiyle bilinen turşular, her koşulda vücuda iyi gelen tatlar arasında yerini alıyor.

Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Çünkü turşular lif ve fermantasyon içeriği nedeniyle dengeli beslenme ve içerisinde yer alan sindirim sistemi destekleyebilecek bir yiyecek olarak görmek daha doğru oluyor. Bu sebeple de bu turşuyu bir kere yapan yapmak istiyor. Lahana turşusu içindeki besinlerden dolayı sindirim sistemini güçlendirmek gibi durumlarda işe yarayabiliyor.

Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN ÇITIR BEYAZ LAHANA TARİFİ

yapmak denildiğinde hemen hemen herkesi bir korku kaplayabiliyor. Ancak korkunun duyulması turşunun zor yapılması değildir. Aksine yapılacak ufak tefek teknik sayesinde turşu yapılması daha kolay bir hal alıyor. Turşular içerisinde yer alan besin birleşenleri sayesinde önemli noktada yer alıyor.

Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Bu sebeple de son zamanlarda keşfedilen ve bağırsakların çalışması konusunda yardımcı olan çıtır beyaz lahana turşusu tarifi dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik pratik ve kolay yapımı sayesinde evlerin aranan yüzü oluyor. Hem mide hem de bağırsak sağlığının iyi olmasına yardımcı olan beyaz lahana turşusu probiyotik açısından da yiyenlere yardımcı oluyor.

Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Beyaz Lahana Turşusu Tarifi

Malzemeler;

  • 1 orta boy lahana
  • Yarım su bardağı kaya tuzu
  • 3 baş sarımsak
  • İsteğe bağlı kurutulmuş kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi
  • Su
Bu turşuyu bir kere yapan hep yapmak istiyor! Bağırsak çalıştıran çıtır beyaz lahana tarifi

Yapılışı;

Lahana turşusunu yaparken öncelikle lahananızın dış yapraklarını ayırıp bol suda güzelce yıkayın. Daha sonrasında ise lahananızın birkaç yerinden uzunlamasına kesikler açalım. Hatta ortadaki kök kısımları bıçak yardımıyla çıkartmaya özen gösterelim.

Lahananızın önce 4 ya da 5 parçaya keselim. Daha sonrasında ise her parçayı dilenilen boyutta gelişigüzel bir kesim ayarlayalım. Derince bir kaba alarak üzerine kaya tuzlarını ekerek lahanayı 10 dakika kadar tekrar ovalım.

Yıkanmış 5 litrelik cam kavanozumuza boşluk kalmayacak şekilde lahanalarımızdan azar azar bastırarak yerleştirelim. Sarımsaklarımızın kabuklarını soyalım ve ara ara lahanalarımızın arasına yerleştirelim.

Bu şekilde kavanozumuz dolana kadar lahanalardan yerleştirelim, ara ara sarımsak eklemeyi de unutmayalım. Lahanalarımızı yerleştirdikten sonra limon tuzunu, sirkeyi ve kavanozumuzu dolduracak kadarda suyu ekleyelim.

Daha sonra kavanozumuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ardından kavanozu ters çevirelim ve malzemelerin güzelce karışmasını sağlayalım. Hazırladığımız turşumuzu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün boyunca bekletelim. Lahanalarımızın rengi döndükten sonra turşumuz yemeğe hazır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım ayında turşu yapılır mı? Kışın yapılan turşu çıtır çıtır olur mu?
Anneanneler neden turşu kavanozlarını ters koyardı? Turşu kurmanın ilginç yöntemi
ETİKETLER
#turşu
#probiyotik
#lahana
#lahana turşusu
#beyaz lahana
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.