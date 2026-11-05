Doğru sebze seçimi ve uygun tuz oranıyla kış aylarında da turşu kurumu olabilir. Burada asıl mesele turşuların mevsimine göre hazırlanarak kurulmasıdır.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kasım ayında turşu yapılır mı? Kışın yapılan turşu çıtır çıtır olur mu? Doğru sebze seçimi ve uygun tuz oranıyla kış aylarında da turşu kurmak mümkündür ve kışın yapılan turşular da çıtır çıtır olabilir. Kasım ayında da turşu yapılabilir, zira manavlarda turşuluk sebzeler bulunabilir. Turşuların çıtır çıtır olmasında sebzelerin tazeliği, kullanılan su, tuz oranı, sirke tercihi ve kavanoz temizliği gibi faktörler önemlidir. Sirke tek başına turşuya çıtırlık vermez, ancak kısa sürede tüketilecek turşular için sirke kullanımı daha iyi olabilir. Kasım ayında lahana, havuç, pancar, biber ve uygun bulunursa salatalık turşusu kurulabilir. Turşu kurduktan sonra kuru ve serin bir yerde saklamak önemlidir.

Kasım ayında da turşu kurulabilir.

Doğru sebze ve uygun hazırlanma modelleriyle yaz kış kıtır turşu kurmak mümkündür.

Sert, diri ve beklememiş sebzeler turşu için daha uygun hale gelir.

En önemli konu tuz oranına dikkat edilmesi gerekir.

Turşu kurduktan sonra kuru ve serin bir yerde saklamak daha önemlidir.

KASIM AYINDA TURŞU YAPILIR MI?

Kasım ayında da turşu yapılır. Turşu kurmak için illa da yaz aylarına ihtiyaç yoktur. Yaz ayında yapılmasının nedenleri arasında genellikle o dönemlerde sebzelerin ve meyvelerin tam anlamıyla oluşmasıyla ilgilidir. Öyle ki Kasım ayında da manavlarda ya da pazarlarda hala daha turşuluk sebzeler bulunabilir.

Turşu kurma da en önemli durum sıcaklık farkının düşük olmasından kaynaklıdır. Özellikle de fermente olmuş turşular da serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi onların daha iyi oluşmasına neden olur. Bu sebeple de turşunun hemen hazır olmasını beklemek yerine daha sakin ve uygun koşulların oluşmasını sağlamak daha önemlidir.

KIŞIN YAPILAN TURŞU ÇITIR ÇITIR OLUR MU?

Turşuların kıtır kıtırlığı yaz ya da kış aylarında yapılmasıyla ilgili değildir. Bu sebeple de kışın bile yapılan turşular da çıtır çıtırdır. Turşunun çıtır çıtır olmasındaki en önemli etken sebzelerin tazeliği, kullanılan suyun, tuz oranı, sirke tercihi, kavanozun temizliği gibi durumlar turşu kurma da en önemli etkendir.

Turşu yapılırken sebzelerin kesinlikle yumuşamamış olması gerekiyor. Hatta salatalık gibi sebzelerde küçük ve sert ürünler tercih edildiği için çıtır çıtır olur. Siz de turşu yapacaksanız öncelikle ürünün turşuluk olup olmadığını anlamanız gerekiyor.

Turşunun çıtırlığının kalmasını istiyorsanız sebzeleri gereğinden fazla haşlamak ya da sıcak suyla uzun süre bekletmek doğru olmaz. Turşu da kesinlikle ısı işlemi olmaması lazım.

TURŞU DA SİRKE ÇITIRLIK VERİR Mİ?

Turşuların içine kimisi tuz ve limon koyarken kimisi de tuz ve sirke ikilisini kullanıyor. Tabi burada hangi ürünün daha asidik olduğu önemli. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de turşu eğer çok bekletilemeden tüketilecekse o zaman sirke kullanımı daha iyi olur.

Diğer yandan ise tuz ve limon kullanımı turşunun uzun süre kalmasına müsaade edecek kişilerin kullanması gereken malzemelerden biri. Sirke turşuya diğer bir yandan da asitlik katıyor. Ama sirke tek başına kullanıldığı zaman çıtırlık vermez.

KASIM AYINDA HANGİ SEBZELERDEN TUŞU YAPILIR?

Kasım ayında kış sebzelerinden elde edinen her türlü turşu yapılır. Özellikle de lahana turşusu, havuç turşusu, pancar turşusu ve çeşitli biber turşuları kurmak daha önemlidir. Bunun yanı sıra salatalık turşuları da bu dönem de uygun bulunursa yapılabilir.

Kasım ayında yapılacak turşuların sert ürünlerden elde edilmesi lazım. Bekleyip harmanlanacak olan turşular bu dönem de erimesin diye sert durması gerekiyor. Ancak turşu da dönem dönem kötü koku, küflenme, renk değişimi ya da aşırı bir yumuşama görülürse tüketim yapılmaması lazımdır.

UZMANLAR KONU HAKKINDA NE DİYOR?

Kasım ayında turşu kurmak ya da kış ayında çıtır çıtır turşu yemenin uygun sebzeler ve uygun yapılma amacıyla olması halinde kurumunda ve çıtır çıtır olmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Konu hakkında Gıda Mühendisi Özlem Tüzün Dursun, kaliteli hammaddesi hijyen ve üretim koşullarının önemine dikkat çekiliyor.