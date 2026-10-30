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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:07

Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Kışlık hazırlıkların yavaş yavaş sonuna gelirken siz de kırmızı pancar turşusu yapmak isteyenlerdenseniz, dikkat! Lezzetli ve çıtır bir pancar turşusu elde etmek istiyorsanız, öncelikle püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Kırmızı pancar turşusunun çıtır kalması için uygulayacağınız ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Peki, kırmızı pancar turşusu yaparken nelere dikkat edilmeli? Kırmızı pancar turşusunun çıtır kalması hangi püf noktalarına uyulmalı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:07

Hem rengi hem de kendine özgü aromasıyla özellikle kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kırmızı pancar turşusunun püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Siz de kış hazırlıklarının yavaş yavaş sonuna gelindiği bu dönemde çıtır bir kırmızı pancar turşusu elde etmek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu püf noktalarına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Sizin de pancar turşularınız kısa sürede yumuşuyor ve kıtırlığını kaybediyorsa basit ama oldukça etkili bu ayrıntılara kesinlikle göz gezdirmelisiniz. Kırmızı pancar turşunuzun diri ve çıtır kalmasını istiyorsanız, bunları yapmalısınız. Peki, kırmızı pancar turşusu yaparken nelere dikkat edilmeli? Kırmızı pancar turşusunun çıtır kalması hangi püf noktalarına uyulmalı? Kırmızı pancar turşusunun püf noktalarını sizlere adım adım anlatıyorum. İşte çıtır kırmızı pancar turşusu yapacakların dikkat etmesi gerekenler...

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Kış hazırlıklarının en sevilen lezzetlerinden biri olan kırmızı pancar turşusu tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de kış gelmeden kırmızı pancar turşusu denemek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, kırmızı pancar turşusu nasıl yapılır? İşte kırmızı pancar turşusu tarifi...

Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Malzemeler;

  • 2 kg kırmızı pancar
  • 1 bağ sarımsak
  • 2 su bardağı üzüm sirkesi
  • 1 litre içme suyu
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • Karabiber ve kişniş (isteğe bağlı)
Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Hazırlanışı;

  • Önce pancarları yıkayıp haşlayın. Yumuşayınca soğumaya bırakın.
  • Soğuyan pancarların kabuklarını soyup halka halka dilimleyin.
  • Sarımsakları soyup hazırlayın.
  • Pancar dilimlerini ve sarımsakları, baharatlarla birlikte temiz bir kavanoza katman katman dizin.
  • Ayrı bir kapta içme suyu, üzüm sirkesi, kaya tuzu, toz şeker ve limon tuzunu karıştırın. Tuz ve şeker erisin.
  • Turşu suyunu kavanozdaki pancarların üzerini örtecek şekilde dökün.
  • Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin bir yerde dinlenmeye bırakın.
  • Birkaç gün sonra turşunuz hazır.
  • Afiyet olsun, şifa olsun!
Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

ÇITIR KIRMIZI PANCAR TURŞUSU YAPMANIN PÜF NOKTALARI!

Kırmızı pancar turşunuzun çıtır, diri ve lezzetli olmasını istiyorsanız, basit gibi gözüken bu önemli püf noktalarına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Çıtır bir kırmızı pancar turşusu elde etmenin püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Kırmızı pancar turşusunun çıtır kalması hangi püf noktalarına uyulmalı? İşte çıtır kırmızı pancar turşusu yapacakların dikkat etmesi gerekenler...

Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Pancarları fazla haşlamamaya dikkat edin: Kırmızı pancarlarınızın hafif diri kalmaları, turşunun çıtırlığını koruması açısından büyük önem taşır.

Seçtiğiniz pancarların taze olmasına özen gösterin: Sert, diri ve üzerinde yumuşak bölgeler bulunmayan kırmızı pancarlar, çıtır bir turşu elde etmenize yardımcı olacaktır.

Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Doğru miktarda sirke kullanın: Kırmızı pancar turşusunda sirke önemli rol oynar. Sirke turşunun lezzetini ve asitliğini belirleyen temel malzemelerden biridir.

Kavanozların temiz olmasını sağlayın: Kırmızı pancar turşusunun tarifi kadar kavanozlarınızda lezzetinde önemli rol oynar. Turşu hazırlamadan önce kavanozların ve kapakların uygun şekilde temizlenmesi gerekir.

Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Pancarları salamuranın altında tutun: Kırmızı pancar turşusu yaparken, sebzelerin sıvının dışında kalmamasına özen gösterin.

Uygun koşullarda saklamaya dikkat edin: Hazırladığınız kırmızı pancar turşusunu tarifin gerektirdiği fermantasyon koşullarında bekletin ve hazırlandıktan sonra serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin.

Kırmızı pancar turşusu yapacaklar dikkat! Çıtır kalmasının sırrı bu ayrıntıda

Unutmayın; çıtır bir kırmızı pancar turşusu elde etmenin en önemli püf noktalarından biri pancarların fazla pişmemesidir. Hafif diri bırakılan pancarlar, turşunun dokusunu daha iyi korumasına yardımcı olacaktır. 

 

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ETİKETLER
#üzüm sirkesi
#kaya tuzu
#limon tuzu
#kış hazırlığı
#Yemek Tarifleri
#Kırmızı Pancar Turşusu
#Mavi Kadin
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