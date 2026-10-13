Kıtır kıtır brokoli turşusu tarifi! Soğuk havalarda mercimek çorbasının yanına yakışan lezzet

Kış aylarında sofralarda yerini alan turşu tariflerinin gözde lezzetleri arasında kıtır kıtır brokoli turşusu yer alıyor. Özellikle çorba ve sulu yemeklerin yanında iştah açıcı bir lezzet sunan brokoli turşusu, son zamanların en sık tercih edilen tarifleri arasında bulunuyor. Benim de kış hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiğim bu süreçte büyük bir keyifle hazırladığım kıtır kıtır brokoli turşusu tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de klasik turşu tariflerinden sıkıldıysanız ve farklı lezzetler arayışındaysanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu turşuya kesinlikle bir şans vermelisiniz. Peki, kıtır kıtır brokoli turşusu tarifi nasıl yapılır? İşte soğuk havalarda mercimek çorbasının yanına yakışan kıtır kıtır brokoli turşusu tarifi...

KITIR KITIR BROKOLİ TURŞUSU TARİFİ!

Kıtır kıtır brokoli turşusu tarifini sizlerle paylaşıyorum. Benim de son zamanlarda kış hazırlıklarımda büyük bir heyecanla denediğim tarifler arasında yer alan brokoli turşusu, farklı bir turşu tarifi arayanlar için güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Siz de klasik turşu tariflerinden sıkıldıysanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim brokoli turşusuna bir şans vermelisiniz.

Özellikle çorba ve sulu yemeklerin yanında iştah açıcı bir lezzet olarak ön plana çıkan brokoli turşusu, kıtır kıtır yapısıyla favoriniz olacak. Doğru malzemelerle hazırlandığında diri dokusunu koruyan brokoli, sirkenin ekşiliği ve sarımsağın muhteşem aromasıyla birleşerek sofralardaki yerini almaya geliyor.

Peki, kıtır kıtır brokoli turşusu tarifi nasıl yapılır? Brokoli turşusu hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf noktaları ve adım adım yapılışını Şef Abdullah Usta’dan öğrendiğim yöntemle anlatıyorum. İşte kıtır kıtır brokoli turşusu tarifi...

Malzemeler;

1 adet orta boy brokoli

5-6 diş sarımsak

Yarım demet taze dereotu (isteğe bağlı)

1 litre içme suyu

1 su bardağı üzüm veya elma sirkesi

2 yemek kaşığı kalın kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

5-6 adet tane karabiber

1 dilim limon (isteğe bağlı)

Dipnot: Limon tuzu kesinlikle kullanılmayın.

Hazırlanışı;

1. Brokoliyi küçük çiçeklere ayırın ve bol suda iyice yıkayın.

2. İsterseniz brokoli çiçeklerini 1-2 dakika kadar kaynar suda haşlayıp hemen soğuk sudan geçirebilirsiniz. Böylece rengi canlı kalacak ve çıtır olacaktır.

3. Cam kavanozun dibine birkaç parça sarımsak ve tane karabiber atın. Brokolileri yerleştirirken aralarına kalan sarımsakları ve dereotunu ekleyin.

4. Ayrı bir kapta içme suyu sirke kaya tuzu ve şekeri karıştırın. Tuz tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

5. Hazırladığınız turşu suyunu brokolilerin üzerini tamamen geçecek şekilde kavanoza doldurun.

6. Üzerine 1 dilim limon koyabilirsiniz. Bu noktada limon tuzu asla kullanılmamalıdır.

7. Kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu ilk 1 hafta serin ve karanlık bir yerde bekletin. Sonrasında buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

8. Ortalama 10-15 gün içinde turşunuz hazır olacak ve çıtırlığını uzun süre koruyacaktır.

9. Afiyet, şifa olsun.

BROKOLİ TURŞUSU HANGİ YEMEKLERİN YANINDA SERVİS EDİLİR?

Kış aylarının vazgeçilmez turşuları arasında yer alan brokoli turşusu, özellikle soğuk havalarda hazırlanan mercimek çorbası ve tarhana çorbasının yanında servis edilebilir. Çorbaların yanı sıra sulu yemeklerin yanında da sıklıkla tercih edilen brokoli turşusu, kuru fasulye, nohut ve pilav gibi geleneksel ev yemekleriyle de farklı bir lezzet uyumu sunuyor.

Sirkenin keskin tadı ve sarımsağın aromasıyla hazırlanan bu turşu, brokolinin kendine özgü lezzetiyle birleşerek sofralarda yerini alıyor. Klasik ve alışılmış turşulardan farklı bir seçenek arayanlar, brokoli turşusunu kış aylarında sofralarından eksik etmiyor.

BROKOLİ TURŞUSUNUN PÜF NOKTASI!

Brokoli turşusunun kıtır ve diri kalabilmesi için en önemli püf noktalarından biri sebzeyi fazla haşlamamaktır. Özellikle bu tarifte brokoliyi çiğ kullanmak, sokusunun daha iyi korunmasına yardımcı olarak kıtırlığını artırabilir.

Bunların yanı sıra turşu hazırlarken temiz kavanoz ve içme suyu kullanmak da oldukça önemlidir. Brokolilerin turşu suyunun altında kalmasına dikkat etmek ve kavanozu buzdolabında muhafaza etmek turşunuzun tazeliğini korumaya yardımcı olacaktır.