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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 19:16

Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin

Pancar turşusu tarifi, mevsiminde taze sebzelerle kışlık hazırlık yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Şef Ramazan Bingöl’ün paylaştığı pancar turşusu tarifi, sofralarına farklı lezzetler katmak isteyenlere ilham veriyor. Kendine özgü rengi ve ekşimsi tadıyla öne çıkan pancar turşusu, evde kolayca hazırlanabilen geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Peki, pancar turşusu nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve turşunun kıvamını tutturmak için nelere dikkat etmek gerekir? İşte Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu paylaşımı ve evde turşu hazırlarken bilinmesi gerekenler.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 19:16

Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu paylaşımı, evde turşu hazırlamak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Tam mevsiminde alınan pancarlarla hazırlanan pancar turşusu, canlı rengi ve kendine özgü lezzetiyle sofraların sevilen eşlikçilerinden biri oluyor. Kışlık hazırlık yapanlar, pancar turşusu nasıl yapılır ve evde hangi malzemeler kullanılır sorularına yanıt arıyor. Şef Ramazan Bingöl’ün paylaştığı de bu geleneksel lezzeti denemek isteyenlere ilham veriyor. Peki, pancar turşusu hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte pancar turşusu hakkında merak edilenler ve tarifin ayrıntıları.

RAMAZAN BİNGÖL’ÜN PANCAR TURŞUSU TARİFİ!

Gerekli malzeme:

  • 2 litre su
  • 8 adet orta boy kırmızı pancar
  • 1 adet limon
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 baş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin

RAMAZAN BİNGÖL’ÜN PANCAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

1. Pancarları bol suyla iyice yıkayıp üzerlerindeki toprağı temizleyin. Baş ve kök kısımlarını keserek tencereye yerleştirin.

2. Kuru soğanı kabuğuyla birlikte dörde bölüp tencereye ekleyin. Sarımsakları ortadan ikiye bölün. Limonu halka halka doğrayıp, maydanozu da demet hâlinde tencereye ilave edin.

Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin

3. Tuz ve üzüm sirkesini ekleyin. Üzerine 2 litre suyu dökün, kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 40 dakika kaynatın.

4. Pancarların pişip pişmediğini çatalla kontrol edin. Pişen pancarları kevgirle çıkarıp biraz soğumaya bırakın.

Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin

5. Soğuyan pancarların kabuklarını soyup istediğiniz büyüklükte dilimleyin.

6. Dilimlediğiniz pancarları saklama kabına alın. Tencerede kalan suyu süzgeçten geçirip pancarların üzerini örtecek şekilde ekleyin.

Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin

7. Kabın kapağını kapatıp buzdolabına kaldırın. Soğuk olarak servis edin.

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ETİKETLER
#tarif
#pancar turşusu
#Evde Turşu
#Ramazan Bingöl
#Geleneksel Lezzet
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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