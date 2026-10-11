Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu tarifi! Tam mevsimindeki pancarlarla bu lezzeti deneyin

Ramazan Bingöl’ün pancar turşusu paylaşımı, evde turşu hazırlamak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Tam mevsiminde alınan pancarlarla hazırlanan pancar turşusu, canlı rengi ve kendine özgü lezzetiyle sofraların sevilen eşlikçilerinden biri oluyor. Kışlık hazırlık yapanlar, pancar turşusu nasıl yapılır ve evde hangi malzemeler kullanılır sorularına yanıt arıyor. Şef Ramazan Bingöl’ün paylaştığı tarif de bu geleneksel lezzeti denemek isteyenlere ilham veriyor. Peki, pancar turşusu hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte pancar turşusu hakkında merak edilenler ve tarifin ayrıntıları.

RAMAZAN BİNGÖL’ÜN PANCAR TURŞUSU TARİFİ!

Gerekli malzeme:

2 litre su

8 adet orta boy kırmızı pancar

8 adet orta boy kırmızı pancar 1 adet limon

1 adet kuru soğan

2 baş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

RAMAZAN BİNGÖL’ÜN PANCAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

1. Pancarları bol suyla iyice yıkayıp üzerlerindeki toprağı temizleyin. Baş ve kök kısımlarını keserek tencereye yerleştirin.

2. Kuru soğanı kabuğuyla birlikte dörde bölüp tencereye ekleyin. Sarımsakları ortadan ikiye bölün. Limonu halka halka doğrayıp, maydanozu da demet hâlinde tencereye ilave edin.

3. Tuz ve üzüm sirkesini ekleyin. Üzerine 2 litre suyu dökün, kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 40 dakika kaynatın.

4. Pancarların pişip pişmediğini çatalla kontrol edin. Pişen pancarları kevgirle çıkarıp biraz soğumaya bırakın.

5. Soğuyan pancarların kabuklarını soyup istediğiniz büyüklükte dilimleyin.

6. Dilimlediğiniz pancarları saklama kabına alın. Tencerede kalan suyu süzgeçten geçirip pancarların üzerini örtecek şekilde ekleyin.

7. Kabın kapağını kapatıp buzdolabına kaldırın. Soğuk olarak servis edin.