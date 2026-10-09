Dışı nar gibi kızarıyor, içinden Karadeniz lezzeti çıkıyor! MasterChef’te hamsili pilav tarifi!

MasterChef’te hamsili pilav tarifi arayanlar için Karadeniz mutfağının bu meşhur yemeği, hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. İlk bakışta zahmetli gibi görünse de birkaç püf noktasını bildiğinizde evde hamsili pilav yapmak düşündüğünüzden daha kolay. Ayıklanmış hamsilerle hazırlanan, soğan ve baharatlarla lezzetlendirilen iç pilavın buluşması, ortaya sofraya yakışan nefis bir yemek çıkarıyor. Burada en önemli ayrıntı, hamsileri kalıba düzgün yerleştirmek ve pilavın kıvamını iyi ayarlamak. Peki, MasterChef usulü hamsili pilav hangi malzemelerle hazırlanıyor ve fırında tam kıvamında pişmesi için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tarifin ayrıntıları ve püf noktaları.

MASTERCHEF’TE HAMSİLİ PİLAV TARİFİ!

Malzemeler:

1,5 kilo hamsi

3 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1,5 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Maydanoz

2 su bardağı sıcak su (pilav için)

Tereyağı

Sıvı yağ

MASTERCHEF HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamsileri güzelce ayıklayıp kılçıklarını temizleyin ve bol suyla yıkayın. Ardından bir süre tuz ve limon suyu eklediğiniz suda bekletin. Bu yöntem, hamsinin yoğun kokusunun pilava sinmesini azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu sırada kuş üzümlerini ayrı bir kaseye alıp ılık suda yumuşamaya bırakın. Pirinçleri de nişastasından arınana kadar yıkadıktan sonra ılık suda bekletin. Hazırlıklar tamamlandığında tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyerek pişirme aşamasına geçin.

Soğanları tencereye ekleyip güzelce kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları ilave ederek kavurma işlemine devam edin. Suyunu süzdüğünüz kuş üzümlerini de tencereye alın. Karabiber, yenibahar ve tuzu ekledikten sonra pirinçleri ilave edin. Suyunu da ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pilav hazır olduğunda ince kıyılmış maydanozu ekleyerek güzelce karıştırın.

Şimdi sıra hamsileri dizmeye geldi! Borcamı tereyağıyla iyice yağlayın ve hamsileri tabanını kaplayacak şekilde yan yana dizin. Hazırladığınız iç pilavı üzerine yayın ve kalan hamsileri de pilavın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. Son olarak üzerine çok az sıvı yağ gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, hamsiler güzelce kızarana kadar pişirin. Dışı nar gibi kızaran, içi nefis baharatlarla lezzetlenen bu hamsili pilavı mutlaka deneyin!