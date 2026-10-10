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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:04

Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!

MasterChef Enchiladas de Queso tarifi, Meksika mutfağının peynirli ve soslu lezzetlerini evinde denemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peynirle doldurulan tortilla ekmeklerinin acı biberli sosla kaplanıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu geleneksel yemek, farklı tatlar arayanlara lezzetli bir alternatif sunuyor. Enchiladas de Queso yapmak için Meksika’dan özel malzemeler getirmeye gerek yok. Türkiye’de kolayca bulunabilen peynir, domates, biber ve uygun tortilla alternatifleriyle bu tarifi evde hazırlayabilirsiniz. Peki, MasterChef’te yapılan Enchiladas de Queso nasıl yapılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:04

Enchiladas de Queso tarifi, dünya mutfağından farklı lezzetleri mutfağına taşımak isteyenler için merak uyandırıyor. ’nın geleneksel yemeklerinden biri olan Enchiladas de Queso, peynirle doldurulan tortilla ekmeklerinin özel biberli sosla buluşması ve fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Bu tarifin en güzel yanı ise Türkiye’de bulunan malzemelerle de yapılabilmesi. Tortilla ekmeği bulamadığınızda uygun alternatifler değerlendirebilir, iç harcında damak zevkinize uygun peynirler kullanabilirsiniz. Peki, MasterChef Enchiladas de Queso nasıl yapılır? Evde Meksika usulü peynirli enchiladas hazırlamak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte merak edilenler.

MASTERCHEF ENCHİLADAS DE QUESO TARİFİ!

Gerekli malzeme:

Tortilla

  • 180 g ince mısır unu
  • 120 g buğday unu
  • 4 g tuz
  • 20 ml zeytinyağı
  • 220–250 ml sıcak su

İç Harç

  • 300 g lor peyniri
  • 100 g kuru soğan
  • 15 ml zeytinyağı
  • 2 g kuru kekik
  • 1 g karabiber
  • 1–2 g tuz
Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!

Sos

  • 250 g kırmızı kapya biber
  • 400 g domates
  • 100 g kuru soğan
  • 15 g sarımsak
  • 1 adet acı kırmızı sivri biber
  • 20 ml zeytinyağı
  • 200–250 ml sebze suyu veya su
  • 3 g tuz
  • 1 g kimyon
  • 1 g kuru kekik
  • 1 g tatlı toz kırmızı biber

MASTERCHEF ENCHİLADAS DE QUESO NASIL YAPILIR?

1.Mısır unu, buğday unu ve tuzu karıştırın. Zeytinyağını ekleyin. Sıcak suyu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

2. Hamuru 5 dakika yoğurun ve üzerini kapatarak 20 dakika dinlendirin. Sekiz eşit parçaya ayırın.

3.Hamur parçalarını iki yağlı kâğıt arasında merdaneyle yaklaşık 15 cm çapında açın. Kenarlar çatlıyorsa ellerinizi hafifçe ıslatıp hamuru toparlayın.

4. Yapışmaz tavayı ısıtın. Tortillaların her iki yüzünü yaklaşık 30–60 saniye pişirin.

Pişen tortillaları temiz bir mutfak bezine sararak kapalı tutun.

Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!

İç Harç

Soğanı ince ince doğrayın.

Zeytinyağında 4–5 dakika yumuşayana kadar kavurun.

Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.Lor peyniri, kekik, karabiber ve tuzla karıştırın.

Harcı sekiz eşit parçaya ayırın.

Sos

Kapya biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Soğanı zeytinyağında yumuşatın.

Sarımsağı ve doğranmış domatesleri ekleyip 8–10 dakika pişirin.

Közlenmiş kapya biberi, isteğe bağlı acı sivri biberi, kimyonu ve kekiği ekleyin.

Sebze suyunu ilave edip 5 dakika daha pişirin.

Blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin. Gerekirse süzün.

Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!

Hazırlanış

8 adet ev yapımı tortilla

Peynirli iç harcın tamamı

Kırmızı biberli sosun tamamı

100 g krema veya ekşi krema

100 g marul

1 adet avokado

10 ml limon suyu

Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!

Hazırlanışı

Fırını 190°C alt-üst ayarda ısıtın.

Tortillaları kısa süre ısıtarak esnek hâle getirin.

Her birine peynirli harçtan koyup sıkıca rulo yapın.

Fırın kabının tabanına ince bir kat kırmızı sos yayın.

Tortillaları birleşme yerleri alta gelecek şekilde yan yana dizin.

Kalan sosu üzerlerine eşit şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 15–20 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirin.

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ETİKETLER
#masterchef
#peynir
#Meksika
#Yemek Tarifleri
#Enchiladas De Queso
#Tortilla
#Mavi Kadin
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