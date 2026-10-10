Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!

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İstanbul
MasterChef Enchiladas de Queso tarifi, dünya mutfağından farklı lezzetleri mutfağına taşımak isteyenler için merak uyandırıyor. Meksika’nın geleneksel yemeklerinden biri olan Enchiladas de Queso, peynirle doldurulan tortilla ekmeklerinin özel biberli sosla buluşması ve fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Bu tarifin en güzel yanı ise Türkiye’de bulunan malzemelerle de yapılabilmesi. Tortilla ekmeği bulamadığınızda uygun alternatifler değerlendirebilir, iç harcında damak zevkinize uygun peynirler kullanabilirsiniz. Peki, MasterChef Enchiladas de Queso nasıl yapılır? Evde Meksika usulü peynirli enchiladas hazırlamak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte merak edilenler.
Gerekli malzeme:
Tortilla
İç Harç
Sos
1.Mısır unu, buğday unu ve tuzu karıştırın. Zeytinyağını ekleyin. Sıcak suyu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
2. Hamuru 5 dakika yoğurun ve üzerini kapatarak 20 dakika dinlendirin. Sekiz eşit parçaya ayırın.
3.Hamur parçalarını iki yağlı kâğıt arasında merdaneyle yaklaşık 15 cm çapında açın. Kenarlar çatlıyorsa ellerinizi hafifçe ıslatıp hamuru toparlayın.
4. Yapışmaz tavayı ısıtın. Tortillaların her iki yüzünü yaklaşık 30–60 saniye pişirin.
Pişen tortillaları temiz bir mutfak bezine sararak kapalı tutun.
İç Harç
Soğanı ince ince doğrayın.
Zeytinyağında 4–5 dakika yumuşayana kadar kavurun.
Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.Lor peyniri, kekik, karabiber ve tuzla karıştırın.
Harcı sekiz eşit parçaya ayırın.
Sos
Kapya biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
Soğanı zeytinyağında yumuşatın.
Sarımsağı ve doğranmış domatesleri ekleyip 8–10 dakika pişirin.
Közlenmiş kapya biberi, isteğe bağlı acı sivri biberi, kimyonu ve kekiği ekleyin.
Sebze suyunu ilave edip 5 dakika daha pişirin.
Blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin. Gerekirse süzün.
Hazırlanış
8 adet ev yapımı tortilla
Peynirli iç harcın tamamı
Kırmızı biberli sosun tamamı
100 g krema veya ekşi krema
100 g marul
1 adet avokado
10 ml limon suyu
Hazırlanışı
Fırını 190°C alt-üst ayarda ısıtın.
Tortillaları kısa süre ısıtarak esnek hâle getirin.
Her birine peynirli harçtan koyup sıkıca rulo yapın.
Fırın kabının tabanına ince bir kat kırmızı sos yayın.
Tortillaları birleşme yerleri alta gelecek şekilde yan yana dizin.
Kalan sosu üzerlerine eşit şekilde dökün.
Önceden ısıtılmış fırında 15–20 dakika pişirin.
Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirin.