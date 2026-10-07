Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

Bu akşam Masterchef'te yapılan çine köftesinin tarifini ve içindeki malzemeleri merak edenler için çine köftesi yapılışı ve tarifini hazırladık. İşte Çine köftesinin yapılışı....

MASTERCHEF ÇİNE KÖFTESİ TARİFİ

Aydın'ın Çine ilçesi ile özdeleşmiş olan köftenin kendine özgü baharatı ve pişirme yöntemi özel kılıyor. Kıymanın doğru oranda yağ içermesi ve harcının yoğurulması Çine köftesinin püf noktalarıdır. Bu akşam ise Çine köftesi Masterchef'te yapıldı.

ÇİNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak sarımsak ve soğan ince ince rendelenir. Fazla suyu alındıktan sonra yoğurma kabına baharat, tuz, soğan, sarımsak ve kıyma eklenir. Ufalanmış ekmek için eklenir ve yoğurma işlemi başlar. Gerektiği noktada birkaç kaşık su eklenebilir. Özelliği ise köftenin yumuşak olmasıdır.

Köfte harcı 1 saat buzdolabında bekledikten sonra yassı ve uzun şekilde hazırlanır. Döküm tava veya ızgarada orta yüksek ateşte pişiriniz. Dışı kızardıktan sonra köfteniz hazır.

ÇİNE KÖFTESİ MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?

Aydın'ın meşhur köftesi için gereken malzemeler şöyle:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi

2-3 yemek kaşığı su

ÇİNE KÖFTESİ HANGİ İLE AİT?

Çine köftesi, Aydın'ın Çine ilçesine ait bir lezzettir. Kıymadaki yağ miktarı, yoğrulma süresi ve baharatları ile kendine ait özelliği olan çine köftesini bir kez yiyen bayılıyor.

ÇİNE KÖFTESİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR, NEDEN MEŞHUR?

Çine köftesinin özelliği çok yağsız kıyma kullanmamaktır. Uzun süre yoğurulan harç ve köftelerin şekillendirilmesi köfteyi meşhur ediyor. Dışı çıtır içi yumuşak ve sulu kalan köfteler Aydın'da oldukça fazla tüketiliyor.