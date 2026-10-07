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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:31

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şefler ise bugün yarışmacılardan köfte istedi. Çine köftesi nasıl yapılır, nerede meşhur merak edilirken sizler için orijinal çine köfteri tarifini ve yapılışını derledik.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:31

Bu akşam 'te yapılan köftesinin tarifini ve içindeki malzemeleri merak edenler için çine köftesi yapılışı ve tarifini hazırladık. İşte Çine köftesinin yapılışı....

MASTERCHEF ÇİNE KÖFTESİ TARİFİ

'ın Çine ilçesi ile özdeleşmiş olan köftenin kendine özgü baharatı ve pişirme yöntemi özel kılıyor. Kıymanın doğru oranda yağ içermesi ve harcının yoğurulması Çine köftesinin püf noktalarıdır. Bu akşam ise Çine köftesi Masterchef'te yapıldı.

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

ÇİNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak sarımsak ve soğan ince ince rendelenir. Fazla suyu alındıktan sonra yoğurma kabına baharat, tuz, soğan, sarımsak ve eklenir. Ufalanmış ekmek için eklenir ve yoğurma işlemi başlar. Gerektiği noktada birkaç kaşık su eklenebilir. Özelliği ise köftenin yumuşak olmasıdır.

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

harcı 1 saat buzdolabında bekledikten sonra yassı ve uzun şekilde hazırlanır. Döküm tava veya ızgarada orta yüksek ateşte pişiriniz. Dışı kızardıktan sonra köfteniz hazır.

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

ÇİNE KÖFTESİ MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?

Aydın'ın meşhur köftesi için gereken malzemeler şöyle:

500 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kekik
2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
2-3 yemek kaşığı su

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

ÇİNE KÖFTESİ HANGİ İLE AİT?

Çine köftesi, Aydın'ın Çine ilçesine ait bir lezzettir. Kıymadaki yağ miktarı, yoğrulma süresi ve baharatları ile kendine ait özelliği olan çine köftesini bir kez yiyen bayılıyor.

Masterchef'te Çine Köftesi tarifi ve yapılışı! Çine Köftesi hangi ile ait, nasıl yapılır?

ÇİNE KÖFTESİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR, NEDEN MEŞHUR?

Çine köftesinin özelliği çok yağsız kıyma kullanmamaktır. Uzun süre yoğurulan harç ve köftelerin şekillendirilmesi köfteyi meşhur ediyor. Dışı çıtır içi yumuşak ve sulu kalan köfteler Aydın'da oldukça fazla tüketiliyor.

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ETİKETLER
#kıyma
#aydın
#masterchef
#köfte
#çine
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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