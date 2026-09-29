Masterchef çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır? İşte orijinal çiğköfte tarifinde püf noktalar

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar çiğköfte yaptı. Etsiz evde çiğköfte nasıl yapılır merak edilirken çiğköfte malzemelerini ve tarifini sizler için derledik.

MASTERCHEF ÇİĞKÖFTE TARİFİ! NASIL YAPILIR?

Eğer evinizde yemeğin yanına çiğköfte yapmak isterseniz malzemelerinizi hazırlayın. Malzemeler hazır olduktan sonra ise aşağıda yer alan tarifi birebir olarak uygulayınız. Püf nokta ise soğanın suyunu iyice sıkmak ve bulgurun yağını azar azar eklemektir.

ETSİZ ÇİĞKÖFTE MALZEMELERİ: İÇİNDE NELER VAR?

Evde etsiz çiğköfte yapmak isteyenler için gerekli olan malzemeler şöyle:

2 su bardağı ince çiğ köftelik bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası



4 yemek kaşığı isot

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı sumak

EVDE ETSİZ ÇİĞKÖFTE NASIL YAPILIR?

Evde etsiz çiğköfte yapmak için öncelikle bulguru tepsiye alın ve üzerine sıcak su ekleyin. 15 dakika bekledikten sonra sarımsak ve soğanı ince olarak rendeleyin. Bulgura salçaları, isot, pul biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. Karışım yumuşadıktan sonra nar ekşisi ile limon suyunu ekleyiniz.

Zeytinyağını azar azar ekleyin ve 20 dakika yoğurun. Kıvama geldikten sonra ise servis edebilirsiniz.