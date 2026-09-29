Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:54

Masterchef çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır? İşte orijinal çiğköfte tarifinde püf noktalar

Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu için mücadele devam ederken yarışmacılar çiğköfte yaptı. En güzel çiğköfteyi yapan kişi ise mavi takımın kaptanı olacak. Seyirciler ise etsiz orijinal evde çiğköfte nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Masterchef çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır? İşte orijinal çiğköfte tarifinde püf noktalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:54

Ekranların sevilen programı 'de bu akşam yarışmacılar yaptı. Etsiz evde çiğköfte nasıl yapılır merak edilirken çiğköfte malzemelerini ve tarifini sizler için derledik.

MASTERCHEF ÇİĞKÖFTE TARİFİ! NASIL YAPILIR?

Eğer evinizde yemeğin yanına çiğköfte yapmak isterseniz malzemelerinizi hazırlayın. Malzemeler hazır olduktan sonra ise aşağıda yer alan tarifi birebir olarak uygulayınız. Püf nokta ise soğanın suyunu iyice sıkmak ve bulgurun yağını azar azar eklemektir.

Masterchef çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır? İşte orijinal çiğköfte tarifinde püf noktalar

ETSİZ ÇİĞKÖFTE MALZEMELERİ: İÇİNDE NELER VAR?

Evde etsiz çiğköfte yapmak isteyenler için gerekli olan malzemeler şöyle:

2 su bardağı ince çiğ köftelik
1,5 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası

Masterchef çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır? İşte orijinal çiğköfte tarifinde püf noktalar


4 yemek kaşığı isot
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su
İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı sumak

Masterchef çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır? İşte orijinal çiğköfte tarifinde püf noktalar

EVDE ETSİZ ÇİĞKÖFTE NASIL YAPILIR?

Evde etsiz çiğköfte yapmak için öncelikle bulguru tepsiye alın ve üzerine sıcak su ekleyin. 15 dakika bekledikten sonra sarımsak ve soğanı ince olarak rendeleyin. Bulgura salçaları, isot, pul biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. Karışım yumuşadıktan sonra nar ekşisi ile limon suyunu ekleyiniz.

Zeytinyağını azar azar ekleyin ve 20 dakika yoğurun. Kıvama geldikten sonra ise servis edebilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#bulgur
#Çiğköfte
#Nar Ekşisi
#Yemek Tarifleri
#Etsiz Çiğköfte Tarifi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.