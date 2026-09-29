Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

Kışın gelmesi demek sofralarda da yerini alacak olan turşularında kurulma zamanı geldi demek oluyor. Siz de sofrada yemek yerken turşu arayanlardan mısınız? Eğer öyleyseniz doğru yerdesiniz. Çünkü son zamanlarda Koreli komşumdan öğrendiğim çıtır karışık turşunun tarifin sizlerle paylaşıyorum. Kavanoz kavanoz yapmak isteyeceğiniz turşularla birlikte soflarınıza lezzet gelecek.

KORELİ KOMŞUDAN ÖĞRENDİM, KAVANOZ KAVANOZ KURUYORUM!

Uzak Doğu mutfakların da turşuların daha kıtır olduğunu görmüşsünüzdür. Ne turşusu olursa olsun Korelilerin yaptıkları turşular her zaman benim daha fazla ilgimi çeker oldu. Sonra bir gün fark ettim ki Koreli komşum var. Hemen kendisine turşuları nasıl kurduğu sordum. Koreli komşumdan öğrendiğim turşu kurmanın yöntemlerini de sizinle paylaşıyorum.

Sizin de kavanoz kavanoz kuracağınız turşu tarifi, her yemek yediğiniz de aklınıza gelecek ve sofralarınız da bu turşulara yer vereceksiniz. Koreli komşumun öğrettiğine göre, turşu kurarken sebzelerin diri kalması oldukça önemli. Onun için de dikkat edilmesi gereken birkaç önemli detay bulunuyor.

İŞTE ÇITIR KARIŞIK TURŞUNUN TARİF

Çıtır karışık turşu tarifi için gerekli olan malzemeleri ve yapılış şeklini sizin için araştırdım. Kolay bir şekilde yapılan çıtır karışık turşu yapmadan önce kesinlikle kullanacağınız kavanozun cam olmasına dikkat edin. Cam olan kavanozlarda turşunun sert kalma olasılığı daha fazla oluyor.

Malzemeler;

1 kg kornişon salatalık

5-6 tane domates (ister kırmızı isterseniz de yeşil domates kullanabilirsiniz.)

1 tane küçüğünden karnabahar

1/2 yarım demet maydanoz

12 diş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

2 tane küp şeker

2 yemek kaşığı tuz

2 litre kaynamış hazır su (kavanozu dolduracak kadar)

4 tane mor lahananın yaprağı

1 tane limon

1 yemek kaşığı limon tuzu

Yapılışı;

Öncelikle yapacağınız kavanozu güzelce yıkamalısınız. Çünkü bakteriler ölmesi gerekiyor. Ölmezse turşu da bulanıklık yapabilir.

Kavanoz yıkandıktan sonra turşu malzemeleri iyice yıkanır. Sarımsak ayıklanır ve 3-4 parçaya bölünür. Su kaynatılır. Kaynar bir şekilde kullanılacak bu tursunun çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.

Kavanozun en altına 3-4 diş sarımsak atın ve üzerine salatalıkları dizin. Tekrar sarımsak atın ve domatesi koyun. Tekrar sarımsak atın ve karnabaharı koyun.

Limonu 4 parça şeklinde dilimleyip, resimdeki gibi yerleştirmeyi unutmayın. Üzerine kalan sarımsakları atın ve mor lahana yapraklarını yerleştirin.

Şeker, tuz, limon tuzu, sirke ve kaynar suyu da ekleyip maydanoz ile ağzını sıkıca kapatın. Güneş görmeyen bir yere koyunuz. 1 en fazla 2 hafta sonra çıtır çıtır lezzetli turşunuz hazır.

Turşu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler;