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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:26

Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde turşuluk için hazırlıklar başladı. Çünkü sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan turşular lezzetiyle ön plana çıkarken çıtır çıtır olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Benim de turşu hazırlıklarına başladığım zaman Koreli komşumun bana öğrettiği karışık çıtır turşu tarifi aldım. Artık turşularımı öğrendiğim tarifle kavanoz kavanoz kuruyorum. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:26

Kışın gelmesi demek sofralarda da yerini alacak olan turşularında kurulma zamanı geldi demek oluyor. Siz de sofrada yemek yerken arayanlardan mısınız? Eğer öyleyseniz doğru yerdesiniz. Çünkü son zamanlarda Koreli komşumdan öğrendiğim çıtır karışık turşunun tarifin sizlerle paylaşıyorum. Kavanoz kavanoz yapmak isteyeceğiniz turşularla birlikte soflarınıza lezzet gelecek.

KORELİ KOMŞUDAN ÖĞRENDİM, KAVANOZ KAVANOZ KURUYORUM!

Uzak Doğu mutfakların da turşuların daha kıtır olduğunu görmüşsünüzdür. Ne turşusu olursa olsun Korelilerin yaptıkları turşular her zaman benim daha fazla ilgimi çeker oldu. Sonra bir gün fark ettim ki Koreli komşum var. Hemen kendisine turşuları nasıl kurduğu sordum. Koreli komşumdan öğrendiğim turşu kurmanın yöntemlerini de sizinle paylaşıyorum.

Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

Sizin de kavanoz kavanoz kuracağınız turşu tarifi, her yemek yediğiniz de aklınıza gelecek ve sofralarınız da bu turşulara yer vereceksiniz. Koreli komşumun öğrettiğine göre, turşu kurarken sebzelerin diri kalması oldukça önemli. Onun için de dikkat edilmesi gereken birkaç önemli detay bulunuyor.

Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

İŞTE ÇITIR KARIŞIK TURŞUNUN TARİF

Çıtır karışık turşu tarifi için gerekli olan malzemeleri ve yapılış şeklini sizin için araştırdım. Kolay bir şekilde yapılan çıtır karışık turşu yapmadan önce kesinlikle kullanacağınız kavanozun cam olmasına dikkat edin. Cam olan kavanozlarda turşunun sert kalma olasılığı daha fazla oluyor.

Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

Malzemeler;

  • 1 kg kornişon salatalık
  • 5-6 tane domates (ister kırmızı isterseniz de yeşil domates kullanabilirsiniz.)
  • 1 tane küçüğünden karnabahar
  • 1/2 yarım demet maydanoz
  • 12 diş sarımsak
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi
  • 2 tane küp şeker
  • 2 yemek kaşığı tuz
  • 2 litre kaynamış hazır su (kavanozu dolduracak kadar)
  • 4 tane mor lahananın yaprağı
  • 1 tane limon
  • 1 yemek kaşığı limon tuzu
Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

Yapılışı;

Öncelikle yapacağınız kavanozu güzelce yıkamalısınız. Çünkü bakteriler ölmesi gerekiyor. Ölmezse turşu da bulanıklık yapabilir.

Kavanoz yıkandıktan sonra turşu malzemeleri iyice yıkanır. Sarımsak ayıklanır ve 3-4 parçaya bölünür. Su kaynatılır. Kaynar bir şekilde kullanılacak bu tursunun çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.

Kavanozun en altına 3-4 diş sarımsak atın ve üzerine salatalıkları dizin. Tekrar sarımsak atın ve domatesi koyun. Tekrar sarımsak atın ve karnabaharı koyun.

Limonu 4 parça şeklinde dilimleyip, resimdeki gibi yerleştirmeyi unutmayın. Üzerine kalan sarımsakları atın ve mor lahana yapraklarını yerleştirin.

Şeker, tuz, limon tuzu, sirke ve kaynar suyu da ekleyip maydanoz ile ağzını sıkıca kapatın. Güneş görmeyen bir yere koyunuz. 1 en fazla 2 hafta sonra çıtır çıtır lezzetli turşunuz hazır.

Koreli komşudan öğrendim, kavanoz kavanoz kuruyorum! İşte çıtır karışık turşunun tarif

Turşu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

  • Sebzelerin ve meyvelerin çok olgunlaşmaması gerekiyor.
  • Sebzelerin ve meyvelerin yıkama aşamasından sonra güzel kurulanması gerekiyor.
  • Kavanozlara önce sarımsak ve sebzeler yerleştirilir.
  • Kavanozun içerisine sebzeleri sıkmadan ve ezmeden güzelce dizilmesi lazım.
  • Yerleştirme sırasında içerisine tekrardan sarımsak atılmalı.
  • Kavanozu çok doldurmaya çalışmamak da önemli.
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ETİKETLER
#sebze
#turşu
#kavanoz
#Yemek Tarifleri
#Koreli Komşu
#Çıtır Karışık Turşu
#Mavi Kadin
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