Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Kendine özgü topraksı tadıyla hemen herkesin hoşlandığı bir sebze olmayan pancarın en güzel halini sizlerle paylaşıyorum. Siz de pancar yemeği sevmiyorsanız, kesinlikle bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı nefis tarifi sizler için araştırdım. Büyüklerin eski usul pancar tarifini araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerle sizlere açıklıyorum. Son zamanlarda büyüklerden kalan eski usul tariflerin ilgi gördüğü şu dönemde pancarın lezzetini bambaşka bir hale getiren bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, büyüklerin eski usul pancar tarifi ne? İşte pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı o nefis tarif...

PANCARI SEVMEYENLER BİLE BAYILACAK!

Pancar sevmeyenlerin bile bayılarak tüketeceği tarifi sizlere adım adım açıklıyorum. Benim de topraksı tadından dolayı sevemediğim pancarın en güzel halini paylaşıyorum. Siz de pancar sevmiyorsanız fakat sağlığınız için de tüketmek istiyorsanız, söyleyeceğim bu tarife bir şans verebilirsiniz.

Pancarın lezzetini artırmanın yolları tamamen sizin elinizde! Kendine özgü topraksı tadıyla birçok kişinin burun kıvırdığı besin kaynağı pancar, doğru ve güzel tariflerle oldukça lezzetli bir tarif haline geliyor. Turşusu, salatası yemeği ve birden çok çeşidiyle sofralarda yerini alan pancar, farklı tariflerle denendiğinde çok daha lezzetli bir hal alıyor.

Yoğun ve topraksı bir tadı olan pancar, içeriğindeki yüksek nitrat, lif, vitamin ve antioksidan sayesinde birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Ben de sağlığıma ve beslenme düzenime dikkat eden biri olarak sevmesem de pancarı hayatıma dahil ettim. Ancak deneyimlediğim tarifle pancarın lezzetine bayıldım.

Tansiyonu dengeleyen, sindirimi destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren şifa deposu bir sebze olan pancar, çiğ ve haşlanmış olarak tüketiliyor. Her ne kadar tadı muhteşem olmasa da sağlığımız açısından oldukça önemli olan pancarın bu tarifi sevmeyenleri bile kendine hayran bırakıyor. Peki, pancarı sevmeyenlerin bayılacağı tarif ne?

BÜYÜKLERİN ESKİ USUL PANCAR TARİFİ!

Eski usul pancar tarifi denildiğinde akla ilk gelen pancar turşusu oluyor. Pancar turşusu, kendine özgü tadıyla son zamanların en sık tercih edilen turşu çeşitleri arasında yer alıyor. Fakat pancar turşusunun yanı sıra haşlanarak ve salata şeklinde sofralara gelen pancar da büyük ilgi görüyor.

Son zamanlarda büyüklerden kalan eski usul tariflerin ilgi gördüğü şu dönemde pancarın lezzetini bambaşka bir hale getiren bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, büyüklerin eski usul pancar tarifi ne? İşte pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı o nefis tarif...

Malzemeler;

2 adet kırmızı pancar

1 adet orta boy havuç

1 avuç ayıklanmış nar

1 avuçtan biraz fazla mısır

1 tutam maydanoz

Sosu için;

Zeytin yağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

Limon

Sarımsak

Hazırlanışı;