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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:39

Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı, büyüklerin eski usul pancar tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi pancar sevmiyorsanız ve alternatif tarifler arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerle büyüklerin eski usul pancar tarifini adım adım anlatıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:39

Kendine özgü topraksı tadıyla hemen herkesin hoşlandığı bir sebze olmayan pancarın en güzel halini sizlerle paylaşıyorum. Siz de pancar yemeği sevmiyorsanız, kesinlikle bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı nefis tarifi sizler için araştırdım. Büyüklerin eski usul pancar tarifini araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerle sizlere açıklıyorum. Son zamanlarda büyüklerden kalan eski usul tariflerin ilgi gördüğü şu dönemde pancarın lezzetini bambaşka bir hale getiren bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, büyüklerin eski usul pancar tarifi ne? İşte pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı o nefis tarif...

PANCARI SEVMEYENLER BİLE BAYILACAK!

Pancar sevmeyenlerin bile bayılarak tüketeceği tarifi sizlere adım adım açıklıyorum. Benim de topraksı tadından dolayı sevemediğim pancarın en güzel halini paylaşıyorum. Siz de pancar sevmiyorsanız fakat sağlığınız için de tüketmek istiyorsanız, söyleyeceğim bu tarife bir şans verebilirsiniz.

Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Pancarın lezzetini artırmanın yolları tamamen sizin elinizde! Kendine özgü topraksı tadıyla birçok kişinin burun kıvırdığı besin kaynağı pancar, doğru ve güzel tariflerle oldukça lezzetli bir tarif haline geliyor. Turşusu, salatası yemeği ve birden çok çeşidiyle sofralarda yerini alan pancar, farklı tariflerle denendiğinde çok daha lezzetli bir hal alıyor.

Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Yoğun ve topraksı bir tadı olan pancar, içeriğindeki yüksek nitrat, lif, vitamin ve antioksidan sayesinde birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Ben de sağlığıma ve beslenme düzenime dikkat eden biri olarak sevmesem de pancarı hayatıma dahil ettim. Ancak deneyimlediğim tarifle pancarın lezzetine bayıldım.

Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Tansiyonu dengeleyen, sindirimi destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren şifa deposu bir sebze olan pancar, çiğ ve haşlanmış olarak tüketiliyor. Her ne kadar tadı muhteşem olmasa da sağlığımız açısından oldukça önemli olan pancarın bu tarifi sevmeyenleri bile kendine hayran bırakıyor. Peki, pancarı sevmeyenlerin bayılacağı tarif ne?

Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

BÜYÜKLERİN ESKİ USUL PANCAR TARİFİ!

Eski usul pancar tarifi denildiğinde akla ilk gelen pancar turşusu oluyor. Pancar turşusu, kendine özgü tadıyla son zamanların en sık tercih edilen turşu çeşitleri arasında yer alıyor. Fakat pancar turşusunun yanı sıra haşlanarak ve salata şeklinde sofralara gelen pancar da büyük ilgi görüyor.

Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Son zamanlarda büyüklerden kalan eski usul tariflerin ilgi gördüğü şu dönemde pancarın lezzetini bambaşka bir hale getiren bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, büyüklerin eski usul pancar tarifi ne? İşte pancarı sevmeyenlerin bile bayılacağı o nefis tarif...

Malzemeler;

  • 2 adet kırmızı pancar
  • 1 adet orta boy havuç
  • 1 avuç ayıklanmış nar
  • 1 avuçtan biraz fazla mısır
  • 1 tutam maydanoz

Sosu için;

  • Zeytin yağı
  • Nar ekşisi
  • Sumak
  • Tuz
  • Limon
  • Sarımsak
Pancarı sevmeyenler bile bayılacak! Büyüklerin eski usul pancar tarifi

Hazırlanışı;

  • Öncelikle pancarlarınızı ve havucunuzu güzelce yıkayın ve soyun.
  • Daha sonra yıkadığınız pancar ve havuçları rendeleyin.
  • Maydanozlarınızı da ince ince doğrayın.
  • Son olarak diğer malzemelerinizi de aynı kapta birleştirin.
  • Derin bir kasede sos için tüm malzemeleri birleştirin ve karıştırın.
  • Son olarak hazırladığınız salatanın üzerine sosu gezdirip, servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun. 

 

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ETİKETLER
#havuç
#Mısır
#pancar turşusu
#Nar
#pancar
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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