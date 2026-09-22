Kırmızı pancar nasıl yenir? Birçok kişi sadece turşusunu yapıyor! Kırmızı pancarla hazırlanabilecek farklı tarifler

Kırmızı pancarı hemen hemen herkes sadece turşuda kullanıyor. Ancak farklı tariflerle birlikte hazırlanabilecek olan kırmızı pancarlar sofraların yeni gözdesi haline geliyor.

Son zamanlarda sosyal medya da karşıma çıkan kırmızı pancarla yapılan yemekler dikkatimi çekiyor. Genellikle turşusunu yaptığım kırmızı pancarın farklı tariflilerle de yenilebildiğini öğrenmemle sofraların yeni sevilen yemeklerinden oldu. Yeni tarifler arayışımda ise kırmızı pancarla yapılan yemekleri arayışa girdiğim dönemde;

Haşlanarak,

Fırınlayarak,

Çiğ olarak,

Çorba ve mezeler de kullanılabildiğini öğrendim.

KIRMIZI PANCAR NASIL YENİR?

Kırmızı pancar genellikle turşu yapımında kullanılan bir malzeme olarak daha çok tüketiliyor. Ancak son zamanlar da farklı tariflerle birlikte yeni alternatif yemekler de ortaya çıkıyor.

Kırmızı pancarın öncelikle iyi temizlenmiş olması gerekiyor.

Tüketim yapılmadan önce toprağından ya da çevreden gelen tozlarının güzelce temizlenmesi lazım.

Yapacağınız tarif uygun kırmızı pancarları yemek için kullanırken en sık yapılan yöntemlerde;

Haşlama,

Fırınlama,

Buharda

Pişirme gibi seçenekleri bulunuyor.

İstediğiniz tarife uygun pişirme yöntemini uygulayarak tariflerinize ekleyebilirsiniz.

BİRÇOK KİŞİ SADECE TURŞUSUNU YAPIYOR!

Kırmızı pancar denildiğinde akıllara ilk olarak turşu geliyor. Ancak son zamanlarda özellikle de sosyal medya da kırmızı pancarla yapılan tarihleri paylaşarak dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Birbirinden lezzetli tarifler kırmızı pancarın eklemesiyle sofraların yeni gözdesi haline geliyor.

Yoğurtlusundan kurusuna, salatasından fırın yemeğine, mezesinden çorbasına kadar pek çok farklı tarifleri bulunuyor.

KIRMIZI PANCARLA HAZIRLANABİLECEK FARKLI TARİFLER

Kırmızı pancarla yapılacak olan yemekler de adeta sınır yok. Kırmızı pancarla hazırlanabilecek tarifler püf noktaları ve lezzetleriyle mutfakların en sevileni oluyor.

Pancarlı Musakka Tarifi

Kırmızı pancarı yemeği sevmeyene bile yedirten pancarlı musakka tarifi, bilinen musakka tarifiyle aynıdır. Burada kullanılan malzemelerden sadece pancar listeye girerek kendine yer edinir.

Pancarlı Lavaş Tarifi

Malzemeler:

1 adet pancar

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Hazırlanışı:

Pancarları öncelikle güzelce rendeleyin. Daha sonra unla pancarı unla yoğurun.

Hamur daha sonra lavaş hamuru gibi toparlanmaya başladığında geniş bir tavayı ocağa alın ve arkalı önlü güzelce pişirin.

Pancarlı Kırmızı Kadife Kek Tarifi

Malzemeler:

2 adet pancar

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Sosu İçin:

1/2 su bardağı süt kreması

2 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı labne

Hazırlanışı:

Öncelikle pancarları folyoya sarın ve fırına atın. Biraz yumuşamaları gerekiyor.

Yumuşayan pancarları daha sonra güzelce soyup blenderdan geçirip püre haline getirin.

Derin bir kase de ise yumurtayı toz şekerini karıştırın. Burada dikkat etmeniz gereken bir durum var karışımı yaparken azar azar sıvı yağ ekleyin.

Daha sonra karışıma pancarları da azar azar ekleyerek kek harcınızı hazırlayın. Kek harcını daha önce yağladığınız pişirme kabına alın.

Fırında 180 derece güzelce pişirin. Pişen kekiniz, piştikten sonra buzdolabında dinlendirdikten sonra yemeğe başlayabilirsiniz.

Pancar Çorbası

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

3 adet pancar (haşlanmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 litre su

1 paket krema

Hazırlanışı:

Küçük küpler halinde doğranmış soğanları, zeytinyağında kavurun, ardından doğranmış sarımsakları ekleyin.

Soğan ve sarımsağa un ekleyip karıştırın.

Pancarları tencereye alıp tuz ve karabiberini ekleyin, karıştırın.

1 litre suyu tencereye ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynayan çorbayı blenderla pürüzsüz hale gelene kadar çekin.

KIRMIZI PANCAR TÜKETİMİNDE UZMANLAR NE DİYOR?

Kırmızı pancar içeriğindeki besleyici özellikleri sayesinde sağlık alanında da iyi geldiği noktalar yer alıyor. Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Osman, pancar tüketiminde özellikle de tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.