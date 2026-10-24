Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

Akdeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan pancar salatası içindeki besinlerle birlikte besleyici olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Hem doyurucu hem de hafif olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bu salata sağlıklı yaşamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği konular arasında yer alır. Akdeniz usulü pancar salatası hafif bir öğün arayanların bir numarası oluyor.

GÖBEK YAĞLARINI DERT ETMEYİN!

Göbek bölgesinde meydana gelen yağlanmalar artık sağlık açısından en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri oluyor. Çünkü karın bölgesinde aşırı yağ birikmesi sonucu bazı metabolizma hastalıkları da görülebilir. Sağlıklı beslenme düzeni oluşturmak içinde yeterli uyku egzersiz ve doğru beslenme yapılarak yardımcı olabilir.

Göbek yağları yapılan yürüyüş, doğru beslenme ya da düzenli aktivitelerle birlikte azalmaya ve erimeye yardımcı olur. Son zamanlarda da Akdeniz tipli yemekler daha da ön plana çıkıyor. Sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, kuruyemiş, balık ve zeytinyağı gibi besinlere ağırlık verir.

Özellikle öğünlerinde daha fazla sebze ve bakliyata yer vermek isteyenler için güzel bir alternatif olan salatalar Akdeniz mutfağının sevilen özellikleri taşıyor. Zeytinyağı, sebzeler ve bakliyatlar aromatik tadıyla içerdiği lif sayesinde sindirimi destekleyen tarifler arasında yer alıyor.

Bizde sizin için beslenme düzeninde ve kilo vermede önemli olan Akdeniz salatasını sizin için araştırdık. Akdeniz salatasının genel olarak doyurucu olasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yağ kaybı da genel olarak enerji alımının harcana enerjiden daha düşük olduğu alışkanlıklar ön plana çıkıyor.

AKDENİZ USULÜ PANCAR SALATASINI DENEYİN

Kilo verme de Akdeniz mutfağının beslenme şekli olarak son zamanlarda dikkat çeken türlerden biri oluyor. Üstelik hem öğle hem de akşam yemeklerinde tüketilen bu salata az sayı da malzemelerle hazırlanabiliyorlar.

Malzemeler;

1 adet pişmiş pancar

200 gram haşlanmış nohut

60 gram turşu salatalık

1 adet kırmızı soğan

5 gram maydanoz

Lezzetli sos için gerekenle

50 gram zeytinyağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

1 çay kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber veya biber karışımı

Hazırlanış;

Pişmiş pancarı küçük küpler halinde doğrayın. Nohut ve diğer malzemeleri bir araya getirin. Haşlanmış nohudu geniş bir salata kâsesine alın. Ardından doğradığınız turşu salatalıkları ve kırmızı soğanı ekleyin. Turşu salatalık, pancarın tatlımsı lezzetiyle güzel bir karşıtlık oluştururken kırmızı soğan da salataya kendine özgü aromasını katıyor.

Maydanozu ekleyin. Maydanozu ince ince kıyıp diğer malzemelerin üzerine serpin. Ardından sosu ayrı bir kapta hazırlayın. Zeytinyağı, balzamik sirke, hardal ve balı bir kâsede karıştırın. Sarımsakları ezerek ekleyin. Ardından tuzu ve karabiberi ilave edin. Malzemeleri iyice karıştırarak dengeli bir sos elde edin. Hardal ve sirke hafif keskin bir tat verirken bal, bu lezzeti yumuşatmaya yardımcı oluyor.

Sosu salatayla buluşturun. Hazırladığınız sosu pancar ve nohut karışımının üzerine dökün. Bütün malzemelerin sosla kaplanması için nazikçe karıştırın. Salatayı servis etmeden önce kısa bir süre buzdolabında dinlendirebilirsiniz.