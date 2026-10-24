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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:30

Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

Hem hafif hem de doyurucu olan bir salata yiyip bir de üstüne göbek yağlarından kurtulmak ister misiniz? O halde bu haber tamda size göre çünkü beslenme düzeninde yapılacak olan küçük düzenlemeler sağlıklı yaşama yardımcı olur. Bu konuda Akdeniz salatasının faydaları ön plana çıkıyor. Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin, hazırlamasıyla kolay olan pancar salatası, göbek yağlarınıza elveda diyecek.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:30

Akdeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan pancar salatası içindeki besinlerle birlikte besleyici olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Hem doyurucu hem de hafif olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bu salata sağlıklı yaşamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği konular arasında yer alır. Akdeniz usulü pancar salatası hafif bir öğün arayanların bir numarası oluyor.

GÖBEK YAĞLARINI DERT ETMEYİN!

Göbek bölgesinde meydana gelen yağlanmalar artık sağlık açısından en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri oluyor. Çünkü karın bölgesinde aşırı yağ birikmesi sonucu bazı metabolizma hastalıkları da görülebilir. Sağlıklı beslenme düzeni oluşturmak içinde yeterli uyku egzersiz ve doğru beslenme yapılarak yardımcı olabilir.

Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

Göbek yağları yapılan yürüyüş, doğru beslenme ya da düzenli aktivitelerle birlikte azalmaya ve erimeye yardımcı olur. Son zamanlarda da Akdeniz tipli yemekler daha da ön plana çıkıyor. Sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, kuruyemiş, balık ve gibi besinlere ağırlık verir.

Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

Özellikle öğünlerinde daha fazla sebze ve bakliyata yer vermek isteyenler için güzel bir alternatif olan salatalar Akdeniz mutfağının sevilen özellikleri taşıyor. Zeytinyağı, sebzeler ve bakliyatlar aromatik tadıyla içerdiği lif sayesinde sindirimi destekleyen tarifler arasında yer alıyor.

Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

Bizde sizin için beslenme düzeninde ve kilo vermede önemli olan Akdeniz salatasını sizin için araştırdık. Akdeniz salatasının genel olarak doyurucu olasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yağ kaybı da genel olarak enerji alımının harcana enerjiden daha düşük olduğu alışkanlıklar ön plana çıkıyor.

Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

AKDENİZ USULÜ PANCAR SALATASINI DENEYİN

Kilo verme de Akdeniz mutfağının beslenme şekli olarak son zamanlarda dikkat çeken türlerden biri oluyor. Üstelik hem öğle hem de akşam yemeklerinde tüketilen bu salata az sayı da malzemelerle hazırlanabiliyorlar.

Malzemeler;

  • 1 adet pişmiş pancar
  • 200 gram haşlanmış nohut
  • 60 gram turşu salatalık
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 5 gram maydanoz
  • Lezzetli sos için gerekenle
  • 50 gram zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 1 çay kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber veya biber karışımı
Göbek yağlarını dert etmeyin! Akdeniz usulü pancar salatasını deneyin

Hazırlanış;

Pişmiş pancarı küçük küpler halinde doğrayın. Nohut ve diğer malzemeleri bir araya getirin. Haşlanmış nohudu geniş bir salata kâsesine alın. Ardından doğradığınız turşu salatalıkları ve kırmızı soğanı ekleyin. Turşu salatalık, pancarın tatlımsı lezzetiyle güzel bir karşıtlık oluştururken kırmızı soğan da salataya kendine özgü aromasını katıyor.

Maydanozu ekleyin. Maydanozu ince ince kıyıp diğer malzemelerin üzerine serpin. Ardından sosu ayrı bir kapta hazırlayın. Zeytinyağı, balzamik sirke, hardal ve balı bir kâsede karıştırın. Sarımsakları ezerek ekleyin. Ardından tuzu ve karabiberi ilave edin. Malzemeleri iyice karıştırarak dengeli bir sos elde edin. Hardal ve sirke hafif keskin bir tat verirken bal, bu lezzeti yumuşatmaya yardımcı oluyor.

Sosu salatayla buluşturun. Hazırladığınız sosu pancar ve nohut karışımının üzerine dökün. Bütün malzemelerin sosla kaplanması için nazikçe karıştırın. Salatayı servis etmeden önce kısa bir süre buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

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#zeytinyağı
#göbek yağları
#akdeniz mutfağı
#Diyet
#Pancar Salatası
#Akdeniz Salatası
#Mavi Kadin
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