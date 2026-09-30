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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:11

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

Diyet yapanların en çok merak ettiği soruların başında ‘üzüm yiyerek zayıflanır mı?’ geliyor. Şekerli olması nedeniyle diyet yapanların kaçtığı meyvelerin başında yer alan üzüm, son zamanlarda herkes gibi benim e merak ettiğim konulardan biri oldu. Peki, Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyette üzüm yenir mi? Kilo verme sürecinde üzüm destek verir mi? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:11

Üzüm, obeziteyi önleyen durumlara sahip olsa da şekerli olmasından dolayı riskli bir meyvedir. Bu yüzden de porsiyonuna dikkat edilmediği sürece kilo almaya neden olabilir. Ancak porsiyon kontrolü sayesinde de kilo vermeye yardımcı olabilir.

Çoğu zaman yaparken meyve ve sebzelerin kilo yapıp yapmadığı merak konusu oluyor. Son zamanlarda da yaz ayının sevilen meyvelerinden biri olan üzümün kilo yapıp yapmadığı araştırılmaya başlandı. Diyet yapanların en çok merak ettiği soruların başında gelen ‘üzüm yiyerek zayıflanır mı?’ sorusu oldu.

Üzüm porsiyon kontrolü yapılmazsa hem kilo almaya hem de kilo vermeye neden olabilir. Çünkü üzümün içeriğinde bulunan şeker kimi insana kilo yapabilir.

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

ÜZÜM YİYEREK ZAYIFLANIR MI?

Üzüm tek başına yağ yakımına neden olmaz. Hatta üzüm, porsiyon boyutuna göre yenmesi gereken meyveler arasında yer alır.

Kilo vermek isteyen kişilerin temel kuralı gün boyu alınan ve verilen enerjinin denge de kalmasıdır.

Üzüm sürecinde alternatif olarak tüketilmesi gerekiyor.

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

Sadece üzüm yiyerek zayıflamak çok da mümkün değil.

Kilo vermek isteyen kişilerin kalori açıklarına göre, diyet listesi hazırlaması gerekiyor.

Bu diyet listesinde meyve sebzeler yer alırken, kişi başına düşen sebze ve meyve tüketimi ise 400 gram olarak biliniyor.

Dikkat etmeniz gereken durumlardan biri de porsiyon boyutunun ve günün geri kalanında beslenme düzeninizdeki durumlardır.

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

ÜZÜM YEMEK KİLO ALDIRIR MI?

Üzüm tatlı bir meyve olmasından dolayı bazı kişilerin diyet listesinin dışında yer alır.

Ancak buradaki şekerin doğal olduğunu bilmekte de fayda var. Çünkü yapay bir içecek de yer alan şekerler tatlı bir meyveden daha tehlikelidir.

Tabi üzümün doğal şeker barındırdığı için sınırsız bir tüketim söz konusu değil. Özellikle de fark etmeden büyük boy bir salkımı yemek enerjinizi arttıracağından dikkatli kullanım ön plana çıkıyor.

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

DİYETTEYKEN ÜZÜM NE KADAR YENMESİ LAZIM?

Diyettesiniz ve üzüm tüketmek istediniz, ancak porsiyon olarak ne kadar tüketmeniz gerektiğini bilmiyorsanız ara öğün olarak yemeniz gerekiyor.

Burada ölçü ise küçük bir avuç ya da 1 porsiyon olacak şekilde ayarlanıyor. Üzümün yanında kimi zaman da kefir tüketirseniz dengeli bir beslenme yapabilirsiniz.

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

ÜZÜM YAĞ YAKAR MI?

Üzümün yağ yakma konusunda net bir durumu yoktur. Çünkü meyve olduğundan ve içerisinde doğal bir şeker barındırdığından fazla kaçırıldığında yağ yakmaz aksine kilo aldırır.

Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

UZMANLAR NE DİYOR?

Diyet yaparken kontrollü ve sağlıklı bir beslenme söz konusudur. Çünkü kilo alıp verme işlemleri sırasında kişilere göre bir diyet hazırlanıyor. Sağlık ve beslenme alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Uzman Diyetisyen Ahu Özvar Kuzu, diyette porsiyonun ne yenirse yensin dikkat edilmesi gerektiğini öne sürüyor.

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#diyet
#kilo verme
#obezite
#üzüm
#Diyet
#Ahu Özvar Kuzu
#Mavi Kadin
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