Üzüm yiyerek zayıflanır mı? Diyet yapanların en çok merak ettiği soru yanıt buluyor

Üzüm, obeziteyi önleyen durumlara sahip olsa da şekerli olmasından dolayı riskli bir meyvedir. Bu yüzden de porsiyonuna dikkat edilmediği sürece kilo almaya neden olabilir. Ancak porsiyon kontrolü sayesinde de kilo vermeye yardımcı olabilir.

Çoğu zaman diyet yaparken meyve ve sebzelerin kilo yapıp yapmadığı merak konusu oluyor. Son zamanlarda da yaz ayının sevilen meyvelerinden biri olan üzümün kilo yapıp yapmadığı araştırılmaya başlandı. Diyet yapanların en çok merak ettiği soruların başında gelen ‘üzüm yiyerek zayıflanır mı?’ sorusu oldu.

Üzüm porsiyon kontrolü yapılmazsa hem kilo almaya hem de kilo vermeye neden olabilir. Çünkü üzümün içeriğinde bulunan şeker kimi insana kilo yapabilir.

ÜZÜM YİYEREK ZAYIFLANIR MI?

Üzüm tek başına yağ yakımına neden olmaz. Hatta üzüm, porsiyon boyutuna göre yenmesi gereken meyveler arasında yer alır.

Kilo vermek isteyen kişilerin temel kuralı gün boyu alınan ve verilen enerjinin denge de kalmasıdır.

Üzüm kilo verme sürecinde alternatif olarak tüketilmesi gerekiyor.

Sadece üzüm yiyerek zayıflamak çok da mümkün değil.

Kilo vermek isteyen kişilerin kalori açıklarına göre, diyet listesi hazırlaması gerekiyor.

Bu diyet listesinde meyve sebzeler yer alırken, kişi başına düşen sebze ve meyve tüketimi ise 400 gram olarak biliniyor.

Dikkat etmeniz gereken durumlardan biri de porsiyon boyutunun ve günün geri kalanında beslenme düzeninizdeki durumlardır.

ÜZÜM YEMEK KİLO ALDIRIR MI?

Üzüm tatlı bir meyve olmasından dolayı bazı kişilerin diyet listesinin dışında yer alır.

Ancak buradaki şekerin doğal olduğunu bilmekte de fayda var. Çünkü yapay bir içecek de yer alan şekerler tatlı bir meyveden daha tehlikelidir.

Tabi üzümün doğal şeker barındırdığı için sınırsız bir tüketim söz konusu değil. Özellikle de fark etmeden büyük boy bir salkımı yemek enerjinizi arttıracağından dikkatli kullanım ön plana çıkıyor.

DİYETTEYKEN ÜZÜM NE KADAR YENMESİ LAZIM?

Diyettesiniz ve üzüm tüketmek istediniz, ancak porsiyon olarak ne kadar tüketmeniz gerektiğini bilmiyorsanız ara öğün olarak yemeniz gerekiyor.

Burada ölçü ise küçük bir avuç ya da 1 porsiyon olacak şekilde ayarlanıyor. Üzümün yanında kimi zaman da kefir tüketirseniz dengeli bir beslenme yapabilirsiniz.

ÜZÜM YAĞ YAKAR MI?

Üzümün yağ yakma konusunda net bir durumu yoktur. Çünkü meyve olduğundan ve içerisinde doğal bir şeker barındırdığından fazla kaçırıldığında yağ yakmaz aksine kilo aldırır.

UZMANLAR NE DİYOR?

Diyet yaparken kontrollü ve sağlıklı bir beslenme söz konusudur. Çünkü kilo alıp verme işlemleri sırasında kişilere göre bir diyet hazırlanıyor. Sağlık ve beslenme alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Uzman Diyetisyen Ahu Özvar Kuzu, diyette porsiyonun ne yenirse yensin dikkat edilmesi gerektiğini öne sürüyor.