Bağırsakları çalıştırmanın en hızlı yolu! İçtiğiniz suya mutlaka ekleyin

Çam kabuğu içeren bazı takviyeler üzerinde farklı araştırmalar yapılmış olsa da bunların kullanım alanları arasında kabızlığın tedavisi yer almıyor. Memorial Sloan Kettering Cancer Center da çam kabuğu ekstraktlarının çeşitli amaçlarla kullanıldığını ancak birçok kullanım alanı için kanıtların yetersiz olduğunu belirtiyor. Ayrıca takviye formundaki ürünlerin ilaçlarla etkileşebileceğine dikkat çekiliyor.

ÇAM KABUĞUNU SUYA EKLEMEDEN ÖNCE DİKKAT

Sosyal medyada doğal yöntem olarak paylaşılan her uygulama güvenli veya etkili olmayabilir. Özellikle doğrudan ağaçtan alınan kabukların kaynatılıp içilmesi ile standartlaştırılmış çam kabuğu ekstraktlarının aynı şey olmadığı unutulmamalı.

Çam kabuğu ekstraktları farklı miktarlarda aktif bileşen içerebilir. Bu nedenle evde hazırlanacak bir çam kabuğu suyunun ne kadar etkili olacağını veya hangi miktarın güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca çam kabuğu ürünleri bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle kan sulandırıcı veya kanama riskini etkileyen ilaç kullanan kişilerin doktora danışmadan bu tür ürünlere yönelmemesi gerekiyor.

BAĞIRSAKLAR İÇİN EN ÖNEMLİ DESTEK SU

Kabızlıkla mücadelede en temel adımlardan biri yeterli sıvı tüketmek. Bağırsakların düzenli çalışması için su tek başına da önem taşıyor. Lif tüketimi artırıldığında yeterli sıvı alınması özellikle önemli hale geliyor. NHS kaynakları kabızlık durumunda yeterli su tüketilmesini, lifin kademeli olarak artırılmasını ve düzenli hareket edilmesini öneriyor. Meyve, sebze, yulaf, tam tahıllar ve keten tohumu gibi lif içeren besinler beslenmeye eklenebiliyor.

LİF TÜKETİMİNİ BİRDEN ARTIRMAYIN

Bağırsak hareketlerini desteklemek isteyenlerin en sık yaptığı hatalardan biri lif miktarını bir anda yükseltmek. Bu durum bazı kişilerde gaz, şişkinlik ve karın rahatsızlığına yol açabiliyor. Bu nedenle lif tüketiminin yavaş yavaş artırılması gerekiyor. Sebze ve meyvelerin yanı sıra yulaf, tam tahıllar, baklagiller ve uygun miktarda keten tohumu tercih edilebilir. Lifin bağırsaklarda etkili olabilmesi için gün boyunca yeterli sıvı alınması da önem taşıyor.

SABAH RUTİNİ BAĞIRSAKLARI DESTEKLEYEBİLİR

Bağırsakların düzenli çalışması için yalnızca tüketilen yiyecekler değil, günlük rutin de önem taşıyor. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde bunu ertelememek öneriliyor. Özellikle kahvaltı sonrasında sakin bir şekilde tuvalete zaman ayırmak bazı kişilerde düzenli bağırsak alışkanlığının oluşmasına yardımcı olabilir. Tuvalette ayakların alçak bir tabure üzerine yerleştirilmesi ve dizlerin kalça seviyesinden biraz yukarıda tutulması da dışkılamayı kolaylaştırabilir.

HAREKET ETMEK DE ETKİLİ

Gün içinde uzun süre oturmak bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına katkıda bulunabilir. Düzenli yürüyüş ise bağırsakların çalışmasına destek olabilir.

Her gün yapılan kısa yürüyüşler bile hareketsiz geçirilen zamanı azaltır. Özellikle masa başında çalışan veya gününün büyük bölümünü oturarak geçiren kişiler için düzenli hareket önem taşıyor. NHS, fiziksel aktivitenin kabızlığın önlenmesi ve giderilmesinde yardımcı olabileceğini belirtiyor.

SICAK İÇECEKLER DE RAHATLAMA SAĞLAYABİLİR

Bazı kişilerde sıcak içecekler bağırsak hareketini tetikleyebilir. Cambridge University Hospitals da yeterli sıvı tüketiminin dışkının yumuşamasına yardımcı olduğunu ve sıcak içeceklerin bağırsak hareketini uyarabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle çam kabuğu eklemek yerine sade ılık su veya kişinin tolere ettiği sıcak, kafeinsiz içecekler tercih edilebilir. Burada amaç bağırsakları zorla çalıştırmak değil, yeterli sıvı ve düzenli beslenme ile normal bağırsak hareketlerini desteklemek olmalı.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Kabızlık birkaç günlük beslenme değişikliğiyle düzelmiyorsa veya sık sık tekrarlıyorsa nedeninin araştırılması gerekebilir. Dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli karın ağrısı, belirgin şişkinlik ya da bağırsak alışkanlığında ani değişiklik olması durumunda doktora başvurulması öneriliyor.

Özellikle şiddetli karın ağrısı, kusma ve karında belirgin şişlik gibi belirtiler eşlik ediyorsa evde bitkisel yöntemler denenmemeli ve sağlık kuruluşundan değerlendirme alınmalı.

