Kalp dostu sofranın en ucuz sırrını uzman diyetisyen açıkladı! Sabah, öğlen, akşam bu besinleri yiyin

Kalp sağlığı söz konusu olduğunda tereyağı ve işlenmiş et tüketimini azaltmak, zeytinyağı kullanmak ve somon gibi yağlı balıklarla beslenmek en sık verilen öneriler arasında yer alıyor. Diyetisyen Nichola Ludlam-Raine ise kalp ve damar sağlığını desteklemek için somon ve zeytinyağı gibi pahalı ürünlere alternatif uygun fiyatlı besinleri sıraladı.