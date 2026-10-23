Mango bağırsakları çalıştırır mı? Mango kilo vermeye yardımcı olur mu?

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İstanbul
Hem tatlı hem ekşi tadı olan mangoyu sık tüketenlere sevindiren haber. Kilo verme sürecinde diyet yapanlar gönül rahatlığı ile mango tüketebilir. Peki, Mango kilo vermeye yardımcı olur mu?
Lif içeren mango, bağırsak hareketlerini destekler. Dışkı hacminin artmasına yardımcı olurken bağırsakları da çalıştırır.
Yeterli su tüketimi sayesinde bağırsakların daha fazla çalışmasına yardım eder.
Kabızlığı hafifletir. Böylece bağırsaklar da daha fazla çalışmış olur.
Doğrudan yağ yakımı olmasa da mango tüketmek bağırsakları çalıştırır. Böylece diyet sürecinde rahatlıkla tüketilebilir. Mangonu doğal şeker olmasından dolayı tatlı ihtiyacını giderir.
Mango yaklaşık 60 kalori olurken diyet sürecinde tüketilmesi uygundur. Doğal şeker olmasından dolayı tatlı ihtiyacını sağlıklı olarak giderir. Lif içermesinden dolayı sindirim sistemini destekler ve tok tutar. Bu nedenle diyetisyenler de öneriyor.