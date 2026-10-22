Diyarbakırlı komşumdan aldım tarifi! Mor lahana turşusunu hiç böyle çıtır çıtır yememiştim

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İstanbul
Özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında severek tükettiğim mor lahana turşusu, doğru yöntemle hazırlandığında sofranın en sevilen eşlikçilerinden biri oluyor. Benim için önemli olan yalnızca lezzeti değil, lahananın yumuşamadan kıtır kıtır kalması. Komşumdan öğrendiğim tarifte birkaç basit ayrıntıya dikkat edince sonuç gerçekten yüzümü güldürdü.
Mor lahana turşusu yaparken en çok dikkat ettiğim nokta, lahananın tazeliği ve doğrama şekli oldu. Çok kalın kesilen lahanalar istenen lezzete ulaşmakta zorlanabilirken aşırı ince doğranan parçalar da bekleme sürecinde yumuşayabiliyor. Bu nedenle lahanayı ne çok kalın ne de ip gibi ince doğramak gerekiyor.
• Taze ve sert lahana seçiyorum: Yaprakları diri, rengi canlı ve üzerinde yumuşamış bölgeler bulunmayan lahanalar kullanıyorum.
• Doğrama kalınlığını ayarlıyorum: Lahanayı mümkün olduğunca eşit kalınlıkta keserek turşunun her tarafının benzer şekilde lezzetlenmesini sağlıyorum.
• Tuzla fazla ovmuyorum: Lahanayı hafifçe ovmak yeterli oluyor. Uzun süre ve sert biçimde ezmek, istediğim kıtır dokuyu olumsuz etkileyebiliyor.
• Kavanozu temiz hazırlıyorum: Turşuyu kuracağım kavanozun temiz olmasına dikkat ediyorum.
• Sirke ve tuz ölçüsünü koruyorum: Gelişigüzel ölçüler kullanmak yerine denenmiş bir tarifteki oranlara bağlı kalıyorum.
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Mor lahananın kendine özgü tadını sirke ve sarımsakla birleştirince ortaya yemeklerin yanında iştahla tüketilebilecek bir lezzet çıkıyor.
MALZEMELER
• 1 orta boy mor lahana
• 1 su bardağı üzüm veya elma sirkesi
• 1 su bardağı içme suyu
• 1 yemek kaşığı kaya tuzu
• 2-3 diş sarımsak
• İsteğe bağlı olarak birkaç tane tane karabiber
Not: Bu ölçüler küçük bir ev yapımı turşu denemesi için başlangıç niteliğindedir. Daha büyük miktarlarda hazırlarken güvenilir bir turşu tarifinin ölçülerini kullanmak gerekir.
Öncelikle mor lahanayı güzelce ayıklayıp yıkıyorum. Ardından suyunun süzülmesini bekliyor ve ince şeritler hâlinde doğruyorum. Lahanaları geniş bir kaba alıp kaya tuzunu ekliyorum. Elimle hafifçe ovarak lahananın biraz yumuşamasını ve suyunu bırakmasını sağlıyorum.
Daha sonra temiz kavanozun tabanına birkaç diş sarımsak yerleştiriyorum. Tuzla ovduğum mor lahanaları kavanoza sıkıca yerleştiriyorum. Ancak lahanaları aşırı ezmemeye ve kavanozda gereksiz boşluklar bırakmamaya özen gösteriyorum.
Mor lahana turşusunun lezzetinin oturması; kullanılan sirkeye, lahananın kesilme kalınlığına, ortam sıcaklığına ve hazırlama yöntemine göre değişebiliyor. Bu nedenle her tarif için geçerli tek bir bekleme süresi vermek doğru değil.
Benim tavsiyem, ilk kez turşu kuracak olanların tarifte belirtilen bekleme koşullarına uyması ve hazırladıkları karışımı rastgele uzun süre oda sıcaklığında bırakmaması. Sirke, su ve tuz oranlarını değiştirmek de turşunun güvenliğini etkileyebileceği için özellikle uzun süre saklanacak ürünlerde denenmiş tariflerden şaşmamak gerekiyor.
Benim Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim bu tarifte en sevdiğim şey, birkaç basit ayrıntıyla evde lezzetli bir turşu hazırlayabilmek oldu. Taze lahana seçmek, doğrama kalınlığına dikkat etmek ve tuzla ovma aşamasını abartmamak, istediğim dokuyu elde etmemde önemli rol oynadı.