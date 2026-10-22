Özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında severek tükettiğim mor lahana turşusu, doğru yöntemle hazırlandığında sofranın en sevilen eşlikçilerinden biri oluyor. Benim için önemli olan yalnızca lezzeti değil, lahananın yumuşamadan kıtır kıtır kalması. Komşumdan öğrendiğim tarifte birkaç basit ayrıntıya dikkat edince sonuç gerçekten yüzümü güldürdü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Diyarbakırlı komşumdan aldım tarifi! Mor lahana turşusunu hiç böyle çıtır çıtır yememiştim Diyarbakırlı bir komşudan öğrenilen ve lahananın kıtır kalmasına odaklanan mor lahana turşusu tarifi paylaşılıyor. Mor lahana turşusunun çıtır kalması için taze ve sert lahana seçilmeli, lahanalar ne çok kalın ne de ince doğranmalı. Lahanayı tuzla fazla ovmamak, kavanozu temiz hazırlamak ve sirke ile tuz ölçüsünü korumak önemlidir. Tarif için 1 orta boy mor lahana, 1 su bardağı sirke, 1 su bardağı içme suyu, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 2-3 diş sarımsak ve isteğe bağlı tane karabiber gerekmektedir. Mor lahana turşusu yapımında, lahanalar yıkanıp süzüldükten sonra ince şeritler halinde doğranır, tuzla hafifçe ovulur ve temiz kavanoza sarımsakla birlikte sıkıca yerleştirilir. Turşunun olgunlaşma süresi; kullanılan sirke, lahananın kesilme kalınlığı, ortam sıcaklığı ve hazırlama yöntemine göre değişir.

MOR LAHANA TURŞUSUNUN ÇITIR KALMASI İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT!

Mor lahana turşusu yaparken en çok dikkat ettiğim nokta, lahananın tazeliği ve doğrama şekli oldu. Çok kalın kesilen lahanalar istenen lezzete ulaşmakta zorlanabilirken aşırı ince doğranan parçalar da bekleme sürecinde yumuşayabiliyor. Bu nedenle lahanayı ne çok kalın ne de ip gibi ince doğramak gerekiyor.

Turşunun çıtırlığını korumak için şu noktalara özellikle dikkat ediyorum:

• Taze ve sert lahana seçiyorum: Yaprakları diri, rengi canlı ve üzerinde yumuşamış bölgeler bulunmayan lahanalar kullanıyorum.

• Doğrama kalınlığını ayarlıyorum: Lahanayı mümkün olduğunca eşit kalınlıkta keserek turşunun her tarafının benzer şekilde lezzetlenmesini sağlıyorum.

• Tuzla fazla ovmuyorum: Lahanayı hafifçe ovmak yeterli oluyor. Uzun süre ve sert biçimde ezmek, istediğim kıtır dokuyu olumsuz etkileyebiliyor.

• Kavanozu temiz hazırlıyorum: Turşuyu kuracağım kavanozun temiz olmasına dikkat ediyorum.

• Sirke ve tuz ölçüsünü koruyorum: Gelişigüzel ölçüler kullanmak yerine denenmiş bir tarifteki oranlara bağlı kalıyorum.

DİYARBAKIRLI KOMŞUMDAN ÖĞRENDİĞİM MOR LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Mor lahananın kendine özgü tadını sirke ve sarımsakla birleştirince ortaya yemeklerin yanında iştahla tüketilebilecek bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER

• 1 orta boy mor lahana

• 1 su bardağı üzüm veya elma sirkesi

• 1 su bardağı içme suyu

• 1 yemek kaşığı kaya tuzu

• 2-3 diş sarımsak

• İsteğe bağlı olarak birkaç tane tane karabiber

Not: Bu ölçüler küçük bir ev yapımı turşu denemesi için başlangıç niteliğindedir. Daha büyük miktarlarda hazırlarken güvenilir bir turşu tarifinin ölçülerini kullanmak gerekir.

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Öncelikle mor lahanayı güzelce ayıklayıp yıkıyorum. Ardından suyunun süzülmesini bekliyor ve ince şeritler hâlinde doğruyorum. Lahanaları geniş bir kaba alıp kaya tuzunu ekliyorum. Elimle hafifçe ovarak lahananın biraz yumuşamasını ve suyunu bırakmasını sağlıyorum.

Daha sonra temiz kavanozun tabanına birkaç diş sarımsak yerleştiriyorum. Tuzla ovduğum mor lahanaları kavanoza sıkıca yerleştiriyorum. Ancak lahanaları aşırı ezmemeye ve kavanozda gereksiz boşluklar bırakmamaya özen gösteriyorum.

MOR LAHANA TURŞUSU KAÇ GÜNDE OLUR?

Mor lahana turşusunun lezzetinin oturması; kullanılan sirkeye, lahananın kesilme kalınlığına, ortam sıcaklığına ve hazırlama yöntemine göre değişebiliyor. Bu nedenle her tarif için geçerli tek bir bekleme süresi vermek doğru değil.

Benim tavsiyem, ilk kez turşu kuracak olanların tarifte belirtilen bekleme koşullarına uyması ve hazırladıkları karışımı rastgele uzun süre oda sıcaklığında bırakmaması. Sirke, su ve tuz oranlarını değiştirmek de turşunun güvenliğini etkileyebileceği için özellikle uzun süre saklanacak ürünlerde denenmiş tariflerden şaşmamak gerekiyor.

ÇITIR ÇITIR TURŞUNUN SIRRI DOĞRU HAZIRLIKTA SAKLI

Benim Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim bu tarifte en sevdiğim şey, birkaç basit ayrıntıyla evde lezzetli bir turşu hazırlayabilmek oldu. Taze lahana seçmek, doğrama kalınlığına dikkat etmek ve tuzla ovma aşamasını abartmamak, istediğim dokuyu elde etmemde önemli rol oynadı.

