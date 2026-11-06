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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:58

2026 yıl sonu enflasyon tahmini değişecek mi? TCMB'den kritik tarih

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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2026 yıl sonu enflasyon tahmini değişecek mi? TCMB'den kritik tarih
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:58

'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan Enflasyon Raporu 2026-IV"ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

HABERİN ÖZETİ

2026 yıl sonu enflasyon tahmini değişecek mi? TCMB'den kritik tarih

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Enflasyon Raporu 2026-IV'ü tanıtmak üzere bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde fiziki olarak gerçekleştirilecek.
Toplantı, TCMB'nin internet sitesi, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan daha önceki bir toplantıda, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirtmişti.
Karahan, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda ise yüzde 9'a gerileyeceğini ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngördüklerini ifade etmişti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
2026 yıl sonu enflasyon tahmini değişecek mi? TCMB'den kritik tarih

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB’nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB Başkanı , yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#fatih karahan
#Başkan Karahan
#Enflasyon Raporu 2026-iv
#Ekonomi
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