2026 yıl sonu enflasyon tahmini değişecek mi? TCMB'den kritik tarih

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Enflasyon Raporu 2026-IV'ü tanıtmak üzere bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan daha önceki bir toplantıda, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirtmişti.