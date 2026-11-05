Altın ve gümüş bozduracaklar dikkat! İslam Memiş'ten yüzde 75 hamlesi!

MANİPÜLASYONUN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIK

Memiş, kendi değerlendirmesine göre piyasalar açısından en kötü senaryoların geride kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Manipülasyonun en büyüğünü yaşadık. Savaşı, enflasyonu ve belirsizliği piyasalar gördü. Bundan sonra görebileceğimiz en kötü şey, gerçek anlamda bir dünya savaşının çıkması olur. Geride bıraktığımız dokuz aylık süreçte sabah piyasaların nasıl açılacağı, Trump'ın ne söyleyeceği, nasıl bir açıklama yapacağı belli değildi. Bu ortam ciddi bir belirsizlik oluşturdu."

