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Altın ve gümüş bozduracaklar dikkat! İslam Memiş'ten yüzde 75 hamlesi!

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:23
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1
islam memiş altın

Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki son gelişmeleri, ABD'deki seçim sonuçlarının etkilerini, petrol fiyatlarındaki düşüşü ve yatırım araçlarına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Piyasalarda en kötü dönemin geride kaldığını düşündüğünü belirten Memiş, önümüzdeki iki aylık süreçte toparlanma ihtimalinin güçlendiğini söyledi. Ancak yatırımcıları sert yükselişlerin ardından gelebilecek kâr satışlarına karşı temkinli olmaları konusunda uyardı.

2
Finans Analisti İslam Memiş

PİYASALARDA EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?

Seçim sonuçlarının Amerikan halkının Donald Trump'ı seçtiği için pişmanlık duyduğunu ciddi anlamda gösterdiğini belirten Memiş, Demokratların 20-30 yıldır kazanamadıkları bölgelerde başarı elde ettiğine dikkat çekti. Piyasaların verdiği ilk tepkinin de olumlu olduğunu ifade eden Memiş, savaşın yol açtığı ekonomik tablo ve manipülasyon piyasasının yatırımcıları ciddi zarara uğrattığını söyledi.
 

3
Petrol fiyatlarındaki düşüşün piyasalara olumlu yansıdı

Petrol fiyatlarındaki düşüşün piyasalara olumlu yansıdığını belirten Memiş, geçen hafta 122 dolar seviyesinde bulunan petrolün bu hafta 93 dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Piyasaların artık normalleşmek için fırsat kolladığını ifade eden Memiş, Trump'ın her sabah farklı açıklamalarda bulunmasının, belirsizliğin artmasının ve enerji maliyetlerinin dünya genelinde ekonomik krizlere neden olmasının piyasaları olumsuz etkilediğini kaydetti.
 

4
piyasalarda temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı

Trump'ın seçim sonuçlarının ardından İran savaşına atıfta bulunarak Amerikan halkının savaşı istemediğini kabul etmesine rağmen pişmanlık duymadığını söylemesini de değerlendiren Memiş, bu açıklamanın yeniden benzer adımlar atılabileceği mesajı taşıdığını belirtti. Bu nedenle piyasalarda temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
 

5
Manipülasyonun en büyüğünü yaşadık

MANİPÜLASYONUN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIK

Memiş, kendi değerlendirmesine göre piyasalar açısından en kötü senaryoların geride kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Manipülasyonun en büyüğünü yaşadık. Savaşı, enflasyonu ve belirsizliği piyasalar gördü. Bundan sonra görebileceğimiz en kötü şey, gerçek anlamda bir dünya savaşının çıkması olur. Geride bıraktığımız dokuz aylık süreçte sabah piyasaların nasıl açılacağı, Trump'ın ne söyleyeceği, nasıl bir açıklama yapacağı belli değildi. Bu ortam ciddi bir belirsizlik oluşturdu."
 

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Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadaR

Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar 100 doların altında kalmasının olumlu senaryo olacağını belirten Memiş, fiyatların yeniden bu seviyenin üzerine çıkması ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması halinde piyasalardaki baskının devam edebileceğini ifade etti.

 

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Önümüzdeki günlerde sert yükselişler

Önümüzdeki günlerde sert yükselişlerin ardından kâr satışlarının görülebileceği uyarısında bulunan Memiş, buna rağmen önümüzdeki iki aylık süreçte piyasalarda toparlanma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu düşündüğünü söyledi.
 

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ALTIN VE GÜMÜŞTE UCUZLUK DEĞERLENDİRMESİ

ALTIN VE GÜMÜŞTE UCUZLUK DEĞERLENDİRMESİ

Bazı yatırımcıların dokuz aylık süreçte petrol satarak altın, gümüş ve kripto para piyasalarında düşük fiyatlardan alım yaptığını belirten Memiş, bu yatırımcıların şimdi ellerindeki varlıkları daha yüksek fiyatlardan satmak için fırsat kolladığını ifade etti.

 

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Altın piyasasındaki beklentileri

Altın piyasasındaki beklentilerini de paylaşan Memiş, 2026 yılına girilmeden önce ons altında 3.880-5.880 dolar aralığını hedef bant olarak açıkladıklarını hatırlattı. Geçen hafta 3.875 dolar seviyesinde bulunan ons altının 4.125 dolara yükseldiğini belirten Memiş, piyasada artık 4.000-4.200 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
 

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sert manipülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği

Yükselişin 4.150 dolara kadar devam edebileceğini belirten Memiş, ardından kâr satışlarıyla haftanın tamamlanabileceğini ifade etti. Sonraki süreçte 4.200-4.400 dolar aralığının kritik olacağını kaydeden Memiş, sert manipülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
 

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Altının mevcut fiyat seviyelerinde de ucuz

Altının mevcut fiyat seviyelerinde de ucuz olduğunu düşündüğünü belirten Memiş, "Altın geçen hafta çok ucuzdu. Hatta benim paramla bedavaydı. Şu anda ucuz mu? Evet, benim değerlendirmeme göre hâlâ ucuz. Olması gereken seviyenin yüzde 50 altındayız." dedi.

 

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Gümüşte kritik seviye 75 dolar

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYE 75 DOLAR

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde sabrın önemine dikkat çeken Memiş, ocak ve şubat aylarında 50 doların üzerinde alım yapmayacağını söylediğini hatırlattı. Savaş ortamı ve rasyodaki gelişmeler nedeniyle 61 dolar seviyesinden pozisyonunu kapattığını, gümüşün daha sonra 49 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, bu kararı kişisel risk değerlendirmesi doğrultusunda aldığını ifade etti.
 

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Gümüş 11 ay bekletir

Gümüşün sabırlı yatırımcının yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, "Gümüş 11 ay bekletir, bir ayda size para kazandırır. Bu nedenle gümüşü bir eline alan diğer eline sabrı alacak. Gümüş, sabırlı yatırımcının yatırım aracıdır. Bugüne kadar da hep sabırlı yatırımcısına kazandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 

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yüzde 50 altın, yüzde 50 gümüş

2026 yılını altın ve gümüş toplama yılı olarak gördüğünü ifade eden Memiş, yatırım sepetinde yüzde 50 altın, yüzde 50 gümüş bulunduğunu açıkladı. Fiyatlara değil miktara odaklandığını belirten Memiş, mevcut fiyatlara göre sepetindeki dağılımı değiştirebileceğini söyledi.
 

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dağılımı yüzde 75 gümüş, yüzde 25 altın şeklinde değiştirebileceği

SEPETTE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Geçen hafta gümüşün 49 dolar seviyesinde bulunmasını önemli bir fırsat olarak değerlendiren Memiş, yılın bitmesine iki ay kala sepetindeki yüzde 25'lik kısmı yeniden gümüşe ekleyerek dağılımı yüzde 75 gümüş, yüzde 25 altın şeklinde değiştirebileceğini ifade etti.
 

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2027'DE FİNANSAL PİYASALARDA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

2027'DE FİNANSAL PİYASALARDA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

2027 yılının bir değişim yılı olacağını belirten Memiş, yeni yasal düzenlemelerle birlikte finansal piyasalarda getiriler, maliyetler ve götürüler konularının daha fazla konuşulacağını söyledi.
 

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altın

Her ay farklı gelişmelerin gündeme geleceği bir döneme hazırlanılması gerektiğini ifade eden Memiş, finansal piyasalardaki yasal düzenlemelerin önümüzdeki süreçte önemli başlıklardan biri olacağına dikkat çekti.

 

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Ev almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten konut ve otomobil değerlendirmesi

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI? İSLAM MEMİŞ'TEN KONUT VE OTOMOBİL DEĞERLENDİRMESİ

Konut almak isteyenlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, oturmak amacıyla ev alacaklar için nakit ve uygun ev hazır olduğunda alımın ertelenmemesi gerektiğini söyledi.
 

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Başımı sokacak evi ne zaman almalıyım

Memiş, "Başımı sokacak evi ne zaman almalıyım? Bugün nakdim hazırsa, evim de hazırsa bugün ucuz. Yarın nakdim hazırsa ve evim hazırsa yarın ucuz. Ben böyle değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

 

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yatırım amaçlı konut almayı

Ancak yatırım amaçlı konut almayı düşünmediğini belirten Memiş, elindeki altın ve gümüşün fiyatlarının mevcut durumda değerinin yüzde 27 altında olduğunu savundu. Konut-altın veya gümüş-konut paritesinde dengelerin yeniden değişmesi gerektiğini belirten Memiş, bu nedenle beklemeyi tercih ettiğini söyledi.

 

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Zorunlu konut ihtiyacı

Zorunlu konut ihtiyacı nedeniyle satış yapılmasının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, mevcut koşullarda altın ve gümüşlerini bozdurarak gayrimenkule geçmeyeceğini dile getirdi.

 

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Otomobil ihtiyacı

Otomobil ihtiyacı konusunda da benzer bir yaklaşım sergileyen Memiş, araç almak zorunda kalması halinde sıfır otomobil tercih etmeyeceğini, yalnızca ihtiyacını karşılayacak minimum seviyede bir araç alacağını söyledi.

 

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Elindeki varlıkları mümkün olduğunca korumaya çalışacağ

Elindeki varlıkları mümkün olduğunca korumaya çalışacağını belirten Memiş, gerekirse bu tür harcamaları 5-6 ay erteleyebileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda altın ve gümüş satıp gayrimenkul almak için uygun bir ortam olduğunu düşünmüyorum."

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