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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 06:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 06:36

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, Artvin ve Rize için "turuncu" kodlu, 14 il için ise "sarı" kodlu ikazda bulunuldu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 06:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 06:36

'nün son değerlendirmelerine göre; 'nın doğusu, , 'nun güney ve doğusu, , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KARADENİZDE KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

KRİTİK UYARILAR: KUVVETLİ YAĞIŞ VE KISA SÜRELİ FIRTINA

Meteoroloji, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı tablosuna göre riskli iller şu şekilde sıralandı:   

Turuncu Kodlu İller (Tehlikeli): Artvin, Rize.   

Sarı Kodlu İller (Az Tehlike): Bartın, Batman, Diyarbakır, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak.   

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#karadeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#doğu akdeniz
#marmara
#İç Anadolu
#Gündem
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