İstanbul'da sağanak felaketi: Çatalca'da dere taştı, serayı basan sular ürünleri mahvetti

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İstanbul
İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'nde felaket yaşandı. Yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen dere yatağından taştı; taşkın suları çevredeki bir serayı kısa sürede adeta adaya çevirdi. Su altında kalan serada maddi hasar meydana gelirken, yetiştirilen binlerce çiçek fidesi ve tarım ürünü sular altında kalarak zarar gördü.