İstanbul'da sağanak felaketi: Çatalca'da dere taştı, serayı basan sular ürünleri mahvetti

İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'nde felaket yaşandı. Yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen dere yatağından taştı; taşkın suları çevredeki bir serayı kısa sürede adeta adaya çevirdi. Su altında kalan serada maddi hasar meydana gelirken, yetiştirilen binlerce çiçek fidesi ve tarım ürünü sular altında kalarak zarar gördü.