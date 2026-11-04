Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suriyeli sığınmacıları zorla sınır dışı etmeye başladı. GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yoannidis'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica başvuruları Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilen Suriyelilerin sınır dışı edilmeye başlandığı duyuruldu. Yoannidis, uygulamanın Rum polisi ve ilgili devlet kurumlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

5 BİNDEN FAZLA SURİYELİNİN İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Aralık 2024’ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi. Yaklaşık 6 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine dönerken, 6 binden fazla kişinin de geri dönme niyetini bildirdiği aktarıldı. Yoannidis, dayanaksız iltica başvurularının reddedilmeye devam edildiğini, uluslararası koruma şartlarını artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de kaldırıldığını kaydetti.

Yoannidis, yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayanların yetkililerle iş birliği yapmasının önem taşıdığını belirterek, ilgili mevzuatın uygulanmasında taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Rum yönetiminin başlattığı zorunlu geri gönderme uygulamasının, daha önce yürütülen mali destekli gönüllü geri dönüş programlarının ardından hayata geçirildiği belirtildi.