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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 21:13

Hristodulidis'ten terörist anmasında Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya methiye: Çocuklarımıza öğretmeliyiz

GKRY Cumhurbaşkanı Hristodulidis, 1955 ile 1974 yılları arasında yüzlerce Kıbrıs Türk'ünü katleden terör örgütü EOKA'ya methiye düzdü. Terörist Kyriakos Matsis'in anma programına katılan GKRY lideri, "EOKA'nın mücadelesini çocuklarımıza anlatmakla sorumluyuz." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hristodulidis'ten terörist anmasında Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya methiye: Çocuklarımıza öğretmeliyiz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 21:13

(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türk’üne yönelik katliamların sorumlusu Rum terör örgütü EOKA’yı savundu. Hristodulidis, terör örgütü EOKA’yı överek geçmişinin çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirtti. 

HABERİN ÖZETİ

Hristodulidis'ten terörist anmasında Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya methiye: Çocuklarımıza öğretmeliyiz

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların sorumlusu Rum terör örgütü EOKA'yı savunarak, örgütün geçmişinin çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirtti.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, EOKA mensubu Kyriakos Matsis'in 100. doğum yılı töreninde konuştu.
Hristodulidis, EOKA'nın faaliyetlerini överek, örgütün geçmişinin yeni nesillere aktarılmasının devletin sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Hristodulidis, "Çocuklarımıza EOKA’nın mücadelesini anlatmakla yükümlüyüz" dedi ve bu durumun Kıbrıs sorununun çözümüne zarar vereceği görüşünü reddetti.
1955'te Enosis hedefiyle kurulan EOKA'nın İngiliz sömürge yönetimine karşı silahlı faaliyetler yürüttüğü ve Kıbrıs Türklerini de hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.
EOKA-B'nin 1971'de kurulduğu ve 15 Temmuz 1974'te Yunan cuntasının darbesinde rol oynadığı ifade edildi.
Yunan cuntasının desteklediği darbenin ardından Türkiye'nin garantörlük haklarına dayanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

GKRY Başkanlık Sarayı’nda EOKA mensubu Kyriakos Matsis’in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Hristodulidis, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını hedefleyen Enosis ideolojisi doğrultusunda kurulan terör örgütü EOKA’nın faaliyetlerini övdü. 

Hristodulidis'ten terörist anmasında Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya methiye: Çocuklarımıza öğretmeliyiz

Rum lider, EOKA mensuplarının yalnızca anma törenlerinde hatırlanmaması gerektiğini belirterek, örgütün geçmişinin yeni nesillere aktarılmasının devletin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZA EOKA'NIN MÜCADELESİNİ ANLATMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

Hristodulidis, "Çocuklarımıza EOKA’nın mücadelesini anlatmakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı. Terör örgütü EOKA’nın geçmişinin çocuklara öğretilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne zarar vereceği yönündeki görüşleri reddeden Hristodulidis, örgütün tarihinin Rum toplumuna aktarılmasında ısrarcı olduklarını belirtti. Rum lider, terör örgütü EOKA mensuplarının geçmişteki faaliyetlerini bugünkü siyasi hedefleriyle de ilişkilendirdi.

Hristodulidis'ten terörist anmasında Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya methiye: Çocuklarımıza öğretmeliyiz

Hristodulidis’in terör örgütü EOKA’yı öven açıklamaları, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs sorununa ilişkin temasların devam ettiği bir dönemde geldi.

KIBRIS TÜRLERİ ÜZERİNDE TERÖR ESTİRDİ

1955 yılında Enosis hedefiyle kurulan terör örgütü EOKA, İngiliz sömürge yönetimine karşı silahlı faaliyetler yürütürken Kıbrıs Türklerini de hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Terör örgütü EOKA’nın ideolojik çizgisini sürdüren EOKA-B ise 1971 yılında kuruldu. Örgüt, 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbede rol oynadı.

Yunan cuntasının desteklediği darbenin ardından Türkiye, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974’te garantörlük haklarına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlattı.

 

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#gkry
#Eoka
#Nikos Hristodulidis
#Kyriakos Matsis
#Kıbrıs Türk
#Gündem
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