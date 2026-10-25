KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu

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UYGULAMALAR
İstanbul
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ile Türkiye arasında saat farkı değişti.
KKTC’de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, bu gece saatlerin geri alınmasıyla birlikte sona erdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00’te 03.00’e alındı.
Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle 25 Ekim’den itibaren KKTC ile Türkiye arasında 1 saatlik fark oluştu. Buna göre uygulama boyunca Türkiye’de saatler KKTC’den 1 saat ileride olacak.
KKTC’de kış saati uygulamasıyla birlikte sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.