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Dünya
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 04:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 04:10

KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaz saati uygulaması bu gece sona erdi. Saatler, Pazar günü sabaha karşı 04.00’te 1 saat geri alındı. Türkiye’de saatlerin geri alınmaması nedeniyle iki ülke arasında 1 saatlik zaman farkı oluştu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 04:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 04:10

’nde () ile arasında saat farkı değişti.

HABERİN ÖZETİ

KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kış saati uygulamasına geçilerek saatlerin geri alınmasıyla Türkiye ile arasında bir saatlik fark oluştu.
KKTC'de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, saatlerin geri alınmasıyla sona erdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 03.00'e alındı.
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının sürmesi sebebiyle 25 Ekim'den itibaren Türkiye saatleri KKTC'den 1 saat ileride olacak.
KKTC'deki kış saati uygulaması sayesinde sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KKTC’de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, bu gece saatlerin geri alınmasıyla birlikte sona erdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00’te 03.00’e alındı.

KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu

TÜRKİYE'DEN 1 SAAT GERİDE OLACAK

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle 25 Ekim’den itibaren KKTC ile Türkiye arasında 1 saatlik fark oluştu. Buna göre uygulama boyunca Türkiye’de saatler KKTC’den 1 saat ileride olacak.

KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu

KKTC’de kış saati uygulamasıyla birlikte sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.

ETİKETLER
#Türkiye
#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
#kktc
#Resmî Gazete
#Yaz Saati Emirnamesi
#Dünya
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