Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ile Türkiye arasında saat farkı değişti.

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HABERİN ÖZETİ KKTC’de yaz saati sona erdi: Türkiye ile saat farkı oluştu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kış saati uygulamasına geçilerek saatlerin geri alınmasıyla Türkiye ile arasında bir saatlik fark oluştu. KKTC'de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, saatlerin geri alınmasıyla sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 03.00'e alındı. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının sürmesi sebebiyle 25 Ekim'den itibaren Türkiye saatleri KKTC'den 1 saat ileride olacak. KKTC'deki kış saati uygulaması sayesinde sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.

KKTC’de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, bu gece saatlerin geri alınmasıyla birlikte sona erdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00’te 03.00’e alındı.

TÜRKİYE'DEN 1 SAAT GERİDE OLACAK

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle 25 Ekim’den itibaren KKTC ile Türkiye arasında 1 saatlik fark oluştu. Buna göre uygulama boyunca Türkiye’de saatler KKTC’den 1 saat ileride olacak.

KKTC’de kış saati uygulamasıyla birlikte sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.