Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? 2026 kış saati uygulaması...

Kış saati için geri sayım başladı. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek adına dünya genelinde saatlerin 1 saat geri alındığı bu uygulama özellikle yurt dışı bağlantılı çalışanlar ve seyahat edenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Avrupa ülkeleri ve pek çok dünya ülkesi kış saatine geçmek için gün sayıyor. Peki Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?



KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması yazın bitmesi ve kış mevsiminin başlamasıyla birlikte gün ışığından sabah saatlerinde daha fazla yararlanabilmek adına saatlerin 1 saat geriye alınmasına verilen isimdir. Sonbaharda saatler 1 saat geriye alınır ve ilkbahar mevsimi geldiğinde yaz saati uygulamasına geçilerek 1 saat ileriye alınır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kış saati uygulamasını sürdüren ülkelerin kış saatine geçmesi için belirlenen bir gün var. Ekim ayının son pazar günü saatler 1 saat geri alınır ve kış saati uygulamasına geçilmiş olunur.

2026 yılında kış saatine geçiş için belirlenen tarih açıklandı. Bu yıl kış saati uygulaması 25 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.



TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ DEVAM EDİYOR MU?

2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiştir. Türkiye genelinde yıl boyunca UTC+3 zaman dilimi kullanılır ve sonbaharda kış saati uygulamasına geçmek üzere saatler geri alınmaz.

