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Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:37

Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? 2026 kış saati uygulaması...

Sonbahara girilmesi ve havaların daha erken kararmasıyla birlikte kış saati uygulamasına ne zaman geçileceği merak konusu oldu. Kış saati uygulamasını sürdüren ülkelerde saatler sonbaharda bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyor. Bu yıl kış saati uygulamasının ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Peki 2026 kış saatine ne zaman geçilecek? Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak?

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Editor
 İrem Yarbasan
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Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? 2026 kış saati uygulaması...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:37

için geri sayım başladı. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek adına dünya genelinde saatlerin 1 saat geri alındığı bu uygulama özellikle yurt dışı bağlantılı çalışanlar ve seyahat edenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Avrupa ülkeleri ve pek çok dünya ülkesi kış saatine geçmek için gün sayıyor. Peki Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? 'de saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? 2026 kış saati uygulaması...


KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması yazın bitmesi ve kış mevsiminin başlamasıyla birlikte gün ışığından sabah saatlerinde daha fazla yararlanabilmek adına saatlerin 1 saat geriye alınmasına verilen isimdir. Sonbaharda saatler 1 saat geriye alınır ve ilkbahar mevsimi geldiğinde yaz saati uygulamasına geçilerek 1 saat ileriye alınır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kış saati uygulamasını sürdüren ülkelerin kış saatine geçmesi için belirlenen bir gün var. Ekim ayının son pazar günü saatler 1 saat geri alınır ve kış saati uygulamasına geçilmiş olunur. 
2026 yılında kış saatine geçiş için belirlenen tarih açıklandı. Bu yıl kış saati uygulaması 25 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? 2026 kış saati uygulaması...


TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ DEVAM EDİYOR MU?

2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiştir. Türkiye genelinde yıl boyunca UTC+3 zaman dilimi kullanılır ve sonbaharda kış saati uygulamasına geçmek üzere saatler geri alınmaz. 
 

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ETİKETLER
#Türkiye
#kış saati
#avrupa ülkeleri
#Yaz Saati
#25 Ekim 2026
#Yaşam
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