Trump ABD'de oy verme işlemi devam ederken İsrail'e yardımı kesti, Netanyahu'nun yerine göz dikti

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Seçmenler bir bir oy kullanırken Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İSRAİL'E PARA YARDIMI DURDU

Fox News'a konuşan Trump, İsrail'e yapılan para yardımı hakkında değerlendirmede bulundu. Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." dedi.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini ifade etti.

''İSRAİL'İN İHTİYACI KALMADI''

Bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

''İSRAİL'DE BAŞBAKAN OLURUM''

Ayrıca Trump, ''ABD’de insanlar bir gün benden bıkarsa İsrail’e taşınır, başbakan olurum. orada yüzde 99 onay oranım var.'' ifadelerim var.

TRUMP'TAN İRAN YORUMU

Trump, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.