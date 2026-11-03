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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:16

Trump ABD'de oy verme işlemi devam ederken İsrail'e yardımı kesti, Netanyahu'nun yerine göz dikti

ABD Başkanı Donald Trump, kritik ara seçimler için oy verme işlemleri devam ederken dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Trump, İsrail'e ABD'nin yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulduğunu söyledi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Trump ABD'de oy verme işlemi devam ederken İsrail'e yardımı kesti, Netanyahu'nun yerine göz dikti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:16

ABD'de Başkan yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Seçmenler bir bir oy kullanırken Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump ABD'de oy verme işlemi devam ederken İsrail'e yardımı kesti, Netanyahu'nun yerine göz dikti

İSRAİL'E PARA YARDIMI DURDU

Fox News'a konuşan Trump, 'e yapılan para yardımı hakkında değerlendirmede bulundu. Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." dedi.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini ifade etti.

Trump ABD'de oy verme işlemi devam ederken İsrail'e yardımı kesti, Netanyahu'nun yerine göz dikti

''İSRAİL'İN İHTİYACI KALMADI''

Bu konuyu İsrail Başbakanı 'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

''İSRAİL'DE BAŞBAKAN OLURUM''

Ayrıca Trump, ''ABD’de insanlar bir gün benden bıkarsa İsrail’e taşınır, başbakan olurum. orada yüzde 99 onay oranım var.'' ifadelerim var. 

Trump ABD'de oy verme işlemi devam ederken İsrail'e yardımı kesti, Netanyahu'nun yerine göz dikti

TRUMP'TAN İRAN YORUMU

Trump, konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.

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ETİKETLER
#israil
#donald trump
#iran
#binyamin netanyahu
#kongre
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