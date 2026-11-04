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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:55

ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adeta hezimet görmesinin ardından Trump şoku yaşarken Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından tehdit gibi bir paylaşım geldi. Paylaşımda ABD Başkanı'nın oldukça sinirli göründüğü bir fotoğrafa yer verilerek "Trump hala sizin başkanınız" ifadeleri kullanıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:55

ABD'de ve 'dan oluşan 'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimlerde sandalye dağılımı netleşiyor.

HABERİN ÖZETİ

ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde sandalye sayısını artırarak üstünlük sağladı.
100 sandalyeli Senato'da Demokratların sandalye sayısı 54'e yükselirken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı.
435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için 218 sandalye gerekirken Demokratların sandalye sayısı 228'e ulaştı, Cumhuriyetçiler ise 139'da kaldı.
Seçim yenilgisini kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, muhalefetle çalışmaya hazır olduğunu ancak gerekirse 'Bay Veto' olacağını belirtti.
Beyaz Saray'ın X hesabından Trump'ın fotoğrafıyla birlikte 'Trump hala sizin başkanınız' paylaşımı yapıldı.
Yeni seçilen Kongre üyelerinin 3 Ocak 2027 tarihinde göreve başlayacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

DEMOKRATLARIN SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SANDALYE SAYISI ARTTI

ABD’li kaynaklara göre, Başkan 'ın görev süresinin ikinci yarısında daha önce Cumhuriyetçilerin kazandığı bazı kritik bölgelerde üstünlük sağlayan Demokratların 100 sandalyeli Senato’daki sandalye sayısı 54’e yükseldi. Cumhuriyetçiler ise şu anda 44 sandalyeye sahip.

Sayımların devam ettiği Alaska ve Mississippi eyaletlerinde henüz resmi bir kazanan açıklanmazken 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde de an itibariyle Demokratların sandalye sayısı 228’e yükselirken, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 139’da kaldı.

ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 51'ine sahip olan parti çoğunluğu sağlıyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla yeni sandalye dağılımının kesinleşmesi bekleniyor.

TRUMP: BAY VETO OLURUM

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerdeki yenilgiyi kabul ederek muhalefetle birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Ancak Trump 'tam veto yetkisine' sahip olduğunu da hatırlatarak Demokratların kendisiyle çalışmaması durumunda her şeyi veto edeceğinin sinyalini vererek "Bay Veto olurum." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN PAYLAŞIM: TRUMP HALA BAŞKANINIZ

Demokratların zaferi tescillenirken Beyaz Saray'ın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımda Trump'ın sinirli görünen bir fotoğrafının altına "Trump hala sizin başkanınız" ifadesine yer verildi.

ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız

OCAK 2027'DE ÜSTÜNLÜK DEMOKRATLARA GEÇECEK

Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesiyle Kongre'nin üst kanadındaki kontrol Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçecek. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların sandalye kazanımları devam ederken, çoğunluğun hangi partide olacağı kalan seçim bölgelerindeki sonuçlarla netleşecek. 

ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız

Yeni seçilen Kongre üyeleri 3 Ocak 2027 tarihinde göreve başlayacak. Kongre'deki yeni siyasi dağılım, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında yasa teklifleri, federal bütçe görüşmeleri ve yönetimin Kongre ile ilişkilerinde belirleyici olacak.

 

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ETİKETLER
#donald trump
#kongre
#demokratlar
#temsilciler meclisi
#senato
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