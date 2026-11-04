Müslüman aday Abdul el-Sayed Senato yarışında zaferini ilan etti

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İstanbul
ABD'de Kongre ara seçimlerde Michigan eyaletindeki Senato yarışını önde götüren Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, seçim zaferini ilan etti. Abdul el-Sayed'in eşi Sarah Jukaku da sahneye çıkarak eşini tebrik etti. El-Sayed, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." dedi.