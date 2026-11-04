Araç yokuş aşağı aniden kaydı, arkasındaki kadını sürükledi

Eskişehir'de yokuş aşağı geri kaymaya başlayan otomobilin arkasında sürüklenen kadın hafif yaralandı. Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tunç Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı geri kaymaya başladı. Bu sırada otomobilin arkasında olan ve bagajından yük indirdiği öğrenilen 49 yaşındaki F.Ö. isimli kadın, aracın arkasında sürüklenerek tehlikeli anlar yaşadı.

Kaymaya devam eden araç, güçlüklü kendini yan tarafa atan kadını sürükleyip sokak üzerindeki park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.