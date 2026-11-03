AK Parti'den iktidarın 24. yıl dönümüne özel video! 1994 detayı dikkat çekti

AK Parti, iktidara gelişinin 24 yıl dönümü dolayısıyla özel bir video hazırladı. Videonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'dan aldığı bir telefonla başlaması dikkat çekti.

Erbakan, Erdoğan'a telefonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Refah Partisi'nin adayı olduğunu duyururken bakımsız bir İstanbul'un, Erdoğan'ın yönetimiyle güzelleştirildiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANADOLU İHTİLALİNE İMZA ATTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık. AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; “Her Şey Türkiye İçin” diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık. Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."