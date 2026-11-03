Fiziki altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten piyasalar için kritik uyarı

“Bir gram altını iki gram, üç gram, beş gram yapabiliyor mu, buna odaklanmalı. Beş gramım var, bunu 10 gram yapabilir miyim diye uğraşmak lazım. Yoksa beş gram altınım 30 bin lira mı yapıyor, 31 bin lira mı yapıyor diye her gün bakarsanız bir gün 30 bin lira, bir gün 29 bin lira, ertesi gün 33 bin lira görürsünüz. Kazandım, kaybettim derdine düşersiniz.”

