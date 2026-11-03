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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:55

Sakarya'daki cinayette kan donduran yapay zeka detayı: "Birini öldürsem kaç yıl alırım?"

Sakarya'da misafirliğe gittiği evde tabancayla vurularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 yaşındaki tutuklu bulunan sanık hakkında 27 yıla kadar, silahın sahibi olan dedesi hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında tutuklu sanığın yapay zekada birini öldürmesi durumunda kaç yıl ceza alacağını araştırdığına dair detaylar da yer aldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:55

’nın ilçesinde 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, F.K. isimli şahsa ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Murat İmrağ hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.D.S. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

HABERİN ÖZETİ

Sakarya'daki cinayette kan donduran yapay zeka detayı: "Birini öldürsem kaç yıl alırım?"

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ruhsatlı tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada, 16 yaşındaki sanık Y.D.S. hakkında 27 yıla kadar, silahın sahibi dede F.K. hakkında ise 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sanık Y.D.S. hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede sanığın, dedesi F.K.'nin komodininden aldığı ruhsatlı tabancayla Murat İmrağ'ın başına doğru bir el ateş ettiği aktarıldı.
Silahın sahibi olan dede F.K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanık Y.D.S.'nin olaydan önce yapay zeka uygulamasına birini öldürdüğünde alabileceği ceza, meşru müdafaa ve silahların zarar verme gücü hakkında sorular sorduğu tespit edildi.
Kriminal incelemede Murat İmrağ'ın svaplarında atış artığı tespit edilirken, Y.D.S.'nin svaplarında atış artığına rastlanmadığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'daki cinayette kan donduran yapay zeka detayı: "Birini öldürsem kaç yıl alırım?"

'TASARLAYARAK ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN 27 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, 16 yaşındaki Y.D.S.'nin 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dosyada, olaydan bir gün önce ablasının doğum günü kutlaması için İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Murat İmrağ'ın, geceyi Y.D.S. ile birlikte evin üçüncü katında geçirdiği aktarıldı. Olay günü iki çocuğun, Y.D.S.'nin dedesi F.K.'nin yatak odasında telefonla oynadığı sırada sanığın komodinin alt çekmecesinden dedesine ait ruhsatlı tabancayı aldığı ve Murat İmrağ'ın başına doğru bir el ateş ettiği kaydedildi.

Sakarya'daki cinayette kan donduran yapay zeka detayı: "Birini öldürsem kaç yıl alırım?"

TELEFONUNDA SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRSELLER BULUNDU

İddianamede, kriminal incelemede Murat İmrağ'a ait svaplarda atış artığı tespit edildiği, Y.D.S.'ye ait svaplarda ise atış artığına rastlanmadığı belirtildi. Sanığın olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söylediği ancak ateş ettikten sonra silahı yeniden çekmeceye koyması, elinde bulunabilecek atış artığı izlerini yok ettiği yönündeki değerlendirmeler, telefonunda silah kullanımına ilişkin görseller bulunması ve tanık beyanlarının birlikte ele alındığı aktarıldı. Dosyada ayrıca sanığın olaydan yaklaşık bir yıl önce belinden çıkardığı silahı Murat İmrağ'a gösterdiğine ilişkin beyanın da yer aldığı belirtildi. Savcılık, tüm bu hususları birlikte değerlendirerek sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği yönünde kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığını kaydetti.

 

Sakarya'daki cinayette kan donduran yapay zeka detayı: "Birini öldürsem kaç yıl alırım?"

SİLAHIN SAHİBİ DEDE İÇİN 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi F.K. hakkında da ayrı bir iddianame hazırlandı. Silahın gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edildiği değerlendirmesine yer verilen iddianamede, F.K.'nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

BİRİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDE ALACAĞI CEZAYI ARAŞTIRMIŞ

Soruşturma dosyasına, Y.D.S.'nin olaydan önce yapay zeka uygulamasıyla yaptığı yazışmalar da girdi. Sanığın 11 Temmuz'da silahların zarar verme gücü, birini öldürmesi halinde alabileceği ceza, meşru müdafaa ve müebbet hapis gibi konularda sorular yönelttiği, 18 Temmuz'da ise "Boş silahı şeytan doldurur mu?" sorusunu sorduğunun tespit edildiği belirtildi. Olay çerçevesinde daha önce serbest bırakılan silah sahibi F.K. de soruşturma çerçevesinde yeniden gözaltına alınmış, 16 Ekim'de tutuklanmıştı.

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ETİKETLER
#Sakarya
#arifiye
#Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
#Murat İmrağ
#Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi
#3. Sayfa
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