Büyükçekmece'de bir evde cinayet! Ortalık kan gölüne döndü: 2 yaralı, 1 ölü

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İstanbul
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Silah sesleri üzerine eve giden polisler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı. 20 yaşındaki M.I. ve 26 yaşındaki Y.B.'nin silahla yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Adreste yapılan kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.