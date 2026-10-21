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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:10

Denizdeki 160 milyon yıllık sır çözüldü! Araştırmacılardan ilginç keşif: Önceden hiç görülmemiş tür

Bilim insanları daha önce hiç görülmemiş, tuhaf bir yapısı olan 160 milyon yıllık olduğu değerlendirilen kalamar türü akrabasını keşfetti. Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tür ile ilgili özellikleri net bir şekilde açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Denizdeki 160 milyon yıllık sır çözüldü! Araştırmacılardan ilginç keşif: Önceden hiç görülmemiş tür
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:10

Bilim insanları, 160 milyon yıl önce Wyoming'in antik denizlerinde yaşamış tuhaf şekilde bir kalamar akrabası olan bir tür tespit etti. Türün şimdiye kadar keşfedilen en kilolu ve büyük belemniti olduğu belirtildi.

JURA DÖNEMİ’NDE YAŞAMIŞ

Wyoming'de bulunan son derece nadir iki fosil yaklaşık 160 milyon yıl önce, Jura Dönemi'nde yaşamış, kalamarın tuhaf bir akrabası olan yeni bir türü ortaya koydu.

Denizdeki 160 milyon yıllık sır çözüldü! Araştırmacılardan ilginç keşif: Önceden hiç görülmemiş tür

Sciencedaily.com'da yer alan detaylarda Manchester Üniversitesi'nde Onursal Araştırma Görevlisi olan Dr. Dean Lomax'ın da aralarında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'dan uluslararası bir araştırma ekibi, keşfi Papers in Palaeontology adlı bilimsel dergide ayrıntılı olarak açıkladı.

MERMİ ŞEKLİNDE

Mermi şeklindeki kendine özgü iç iskelet yapılarıyla tanınırlar ve bu yapılar genellikle fosil kayıtlarında hayatta kalan hayvanların tek kısımlarıdır.

Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin batısının büyük bir bölümünü kaplayan eski bir iç denizin kanıtlarını koruyan Wyoming'deki Sundance Formasyonu, milyonlarca bu tür fosili ortaya çıkardı.

Denizdeki 160 milyon yıllık sır çözüldü! Araştırmacılardan ilginç keşif: Önceden hiç görülmemiş tür

EN KABA TÜR

Wyoming'den çıkarılan belemnit fosillerinin çoğu tipik olarak 5 ila 10 santimetre uzunluğunda ve sadece 1 ila 2 santimetre genişliğinde, dar, mermi şeklinde bir görünüme sahiptir. Yeni tanımlanan tür ise yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ancak olağanüstü bir şekilde 6 santimetre genişliğe ulaşarak türünün bilinen en kalın örneği olma özelliğini taşıyor.

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ETİKETLER
#Wyoming
#Jura Dönemi
#Dr Dean Lomax
#Papers In Palaeontology
#Sundance Formasyonu
#Yaşam
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