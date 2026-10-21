Denizdeki 160 milyon yıllık sır çözüldü! Araştırmacılardan ilginç keşif: Önceden hiç görülmemiş tür

Bilim insanları, 160 milyon yıl önce Wyoming'in antik denizlerinde yaşamış tuhaf şekilde bir kalamar akrabası olan bir tür tespit etti. Türün şimdiye kadar keşfedilen en kilolu ve büyük belemniti olduğu belirtildi.

JURA DÖNEMİ’NDE YAŞAMIŞ

Wyoming'de bulunan son derece nadir iki fosil yaklaşık 160 milyon yıl önce, Jura Dönemi'nde yaşamış, kalamarın tuhaf bir akrabası olan yeni bir türü ortaya koydu.

Sciencedaily.com'da yer alan detaylarda Manchester Üniversitesi'nde Onursal Araştırma Görevlisi olan Dr. Dean Lomax'ın da aralarında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'dan uluslararası bir araştırma ekibi, keşfi Papers in Palaeontology adlı bilimsel dergide ayrıntılı olarak açıkladı.

MERMİ ŞEKLİNDE

Mermi şeklindeki kendine özgü iç iskelet yapılarıyla tanınırlar ve bu yapılar genellikle fosil kayıtlarında hayatta kalan hayvanların tek kısımlarıdır.

Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin batısının büyük bir bölümünü kaplayan eski bir iç denizin kanıtlarını koruyan Wyoming'deki Sundance Formasyonu, milyonlarca bu tür fosili ortaya çıkardı.

EN KABA TÜR

Wyoming'den çıkarılan belemnit fosillerinin çoğu tipik olarak 5 ila 10 santimetre uzunluğunda ve sadece 1 ila 2 santimetre genişliğinde, dar, mermi şeklinde bir görünüme sahiptir. Yeni tanımlanan tür ise yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ancak olağanüstü bir şekilde 6 santimetre genişliğe ulaşarak türünün bilinen en kalın örneği olma özelliğini taşıyor.