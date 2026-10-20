Milyonlarca insanın yaşadığı yerin altında ilginç keşif: İki yılda gizli hareketlerin sırrı çözüldü

Bilim insanları, yoğun nüfuslu bir bölgenin yakınında bulunan Nikaragua'daki bir volkanın altında iki magma rezervuarı tespit etti. Bu keşif, volkanik tehlike izleme sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek yeni bilgiler sunuyor.

YAKLAŞIK 2 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI BÖLGE

Araştırma, Nikaragua'nın başkenti Managua'ya yakın ve yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bir bölgenin erişim alanında bulunan Masaya’da gerçekleştirildi. The Economic Times'de yer alan detaylarda araştırmacılar, volkanın altında tek bir rezervuar yerine iki ayrı magma depolama bölgesinin varlığına dair kanıt buldu.

VOLKANİK VERİLER YOĞUN ARAŞTIRILDI

Bu keşif, Masaya'nın yer altı su boru sisteminin daha önce anlaşıldığından daha karmaşık olduğunu ve gelecekteki patlamalardan önce magmanın nasıl hareket edeceğini etkileyebileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, rezervuarları haritalamak ve bunların nasıl etkileşimde bulunduğunu incelemek için jeofizik ve volkanik verilerden yararlandı.

Araştırmacılar, bu rezervuarların konumunu ve davranışını anlamanın, yetkililerin sismik aktivitedeki, gaz emisyonlarındaki ve yer deformasyonundaki değişiklikleri daha doğru bir şekilde yorumlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Masaya, Nikaragua'nın en aktif yanardağlarından biridir ve uzun bir patlama geçmişine ve sürekli volkanik gaz emisyonlarına sahiptir.