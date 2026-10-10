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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:51

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Faili meçhul 2 cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medyada faili meçhul 2 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, ''İki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk'' dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Faili meçhul 2 cinayet aydınlatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:51

Adalet Bakanı Sayın faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için operasyonların sürdüğünü belirterek 2 dosyanın daha açığa kavuştuğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Faili meçhul 2 cinayet aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını ve toplamda 60 dosyada 67 cinayetin aydınlığa kavuşturulduğunu duyurdu.
Kırşehir'de 20 yıl önce kaybolan Rıza Güzel'in dosyasının yeniden incelenmesi sonucu kemik parçaları bulunarak iki şüpheli tutuklandı.
Samsun'da 13 yıl önce işlenen Arif Yılmaz cinayetinin ardından yapılan teknolojik analizler ve yeni tanık ifadeleriyle iki şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Bu çalışmalarla birlikte toplamda 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya faili meçhul olmaktan çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

''20 VE 13 YILLIK İKİ FAILİ MEÇHUL CİNAYETİ DAHA AYDINLATTIK''

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek şu açıklamaları yaptı:

60 DOSYADA 67 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!

Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın liderliğinde; suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması, hiçbir suçun cezasız bırakılmaması, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için kararlılıkla çalışıyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk:

KIRŞEHİR VE ÇARŞAMBA'DA FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

/ AKPINAR | RIZA GÜZEL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel’in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı.

Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAMSUN / | ARİF YILMAZ – 13 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz’ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi.

https://x.com/abakingurlek/status/2108880547011248228

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dâhil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bu dosyaların aydınlatılmasında büyük bir özveriyle görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#kırşehir
#Akın Gürlek
#Çarşamba
#Rıza Güzel
#Gündem
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