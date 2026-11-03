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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:14

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Besim Dutlulu'dan açıklama geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi. Parti değişikliği konusunda resmi bir görüşme yapmadığını belirten Dutlulu, “Benim bir yere gitmek gibi bir derdim yok” dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Besim Dutlulu'dan açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:14

Besim Dutlulu, düzenlediği aylık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Son dönemde gündeme gelen 'ye geçeceği yönündeki iddialara açıklık getiren Dutlulu, AK Partili isimlerle zaman zaman sohbet ettiklerini ancak parti değişikliğine ilişkin herhangi bir resmî görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Besim Dutlulu'dan açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddederek siyasi geleceğiyle ilgili değil, Manisa'ya hizmet etmeye odaklandığını belirtti.
Dutlulu, AK Partili isimlerle sohbet ettiklerini ancak parti değişikliği konusunda resmi bir görüşme yapmadıklarını ifade etti.
Görev süresi boyunca Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceğini ve projeleri hayata geçirmeyi amaçladığını söyledi.
Siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet edeceğini vurguladı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik soruşturmada, basketbol takımının elden çıkmasıyla ilgili 5 senelik sözleşme nedeniyle 100 milyon TL tazminat davası başlatıldığını belirtti.
Soruşturma kapsamında savcılıklardan binlerce sayfa belge istendiğini ve bu belgeleri kendileriyle paylaşmakla yükümlü olduklarını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Besim Dutlulu'dan açıklama geldi

"BENİM BİR YERE GİTMEK GİBİ BİR DERDİM YOK"

Siyasi geleceğine ilişkin iddiaları değerlendiren Dutlulu, görev süresi boyunca Manisa için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Dutlulu, "Benim bir yere gitmek gibi bir derdim yok. Şu anda tek derdim Manisa'ya hizmet etmek. Önümüzde yaklaşık iki buçuk yıllık bir görev süresi var. Bu süre içerisinde projelerimizi hayata geçirmek, başladığımız işleri tamamlamak istiyoruz" dedi.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Besim Dutlulu'dan açıklama geldi

"TÜM VATANDAŞLARA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Siyasi görüş ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Dutlulu, AK Parti, MHP ve diğer siyasi partilere oy veren vatandaşların desteğini de önemsediklerini dile getirdi.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Besim Dutlulu'dan açıklama geldi

"100 MİLYON TL GİBİ BİR TAZMİNAT SÖZ KONUSU"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik eski yöneticilerin de gözaltına alındığı soruşturma ile ilgili gelen bir soru üzerine Başkan Dutlulu, "Ben kendi dönemimle ilgili yorum yapabilirim. Basketbol takımı gitti. Basketbol takımı benden önce elden çıkmıştı. Beş sene boyunca bu takımın Manisa'da kalacağına dair bir sözleşme yapılmıştı. Bizi ilgilendiren kısmı, o sözün tutulmamış olması. Biz de mahkeme süreci başlattık. 100 milyon TL gibi bir tazminat söz konusu. O parayı almaya çalışacağız. "Bu satılan kişilerle ilgili başına bir şeyler geldi. Bu fon olayında da adı geçiyor şahısların. Değişik bir durum var. Bundan sonra hukuki süreci biz takip edeceğiz. Şu ana kadar bu tutuklamalarla ilgili bize sorulan bir şey yok. Hem hem Manisa Başsavcılığı bizden binlerce sayfa belge istedi. Biz de bir devlet kurumuyuz. Her belgeyi onlara vermekle yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti
#Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
#Besim Dutlulu
#Ankara Başsavcılığı
#Manisa Büyükşehir Belediyespor
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