Juventus formasıyla sergilediği performansla sadece İtalya'da değil, tüm Avrupa'da adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, transfer gündeminin zirvesindeki yerini koruyor.

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HABERİN ÖZETİ İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Arsenal'in ocak ayındaki transfer hedefi olduğu iddia edildi. Premier Lig lideri Arsenal, Kenan Yıldız için ocak ayında Juventus'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Mikel Arteta'nın, Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor. Oyuncu, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 1 resmi maçta forma giyebildi.

Yaz transfer döneminde de pek çok Avrupa devinin radarında yer alan genç yıldız hakkında İngiltere'den dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı.

ARSENAL'İN HEDEFİNDEKİ 1 NUMARALI İSİM

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Arsenal, ara transfer döneminde Kenan Yıldız için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosunda mutlaka görmek istediği çok yönlü hücum oyuncusu profiline en ideal aday olarak gösterilen ay-yıldızlı futbolcu için İngiliz devinin ocak ayında Juventus'un kapısını çalacağı belirtildi. Yönetimin, bu transfer için oldukça istekli olduğu ifade ediliyor.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon yaşadığı sakatlık talihsizliği nedeniyle sadece 1 resmi maçta sahne alabilen 21 yaşındaki millî oyuncu, Torino ekibiyle bugüne dek çıktığı toplam 132 karşılaşmada 27 gol ve 21 asistlik harika bir skora imza attı.

İtalyan devi Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı kulübün, uzun vadeli planlarında kilit rol oynaması beklenen genç yetenek için gelecek resmi teklifler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise şimdiden futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.