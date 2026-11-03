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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:37

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız için Premier Lig devi harekete geçti. Dünyaca ünlü hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği 21 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde resmi teklif yapılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:37

formasıyla sergilediği performansla sadece İtalya'da değil, tüm Avrupa'da adından söz ettiren milli futbolcumuz , transfer gündeminin zirvesindeki yerini koruyor. 

HABERİN ÖZETİ

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Arsenal'in ocak ayındaki transfer hedefi olduğu iddia edildi.
Premier Lig lideri Arsenal, Kenan Yıldız için ocak ayında Juventus'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Mikel Arteta'nın, Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
21 yaşındaki oyuncunun Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Oyuncu, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 1 resmi maçta forma giyebildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

Yaz transfer döneminde de pek çok Avrupa devinin radarında yer alan genç yıldız hakkında İngiltere'den dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

ARSENAL'İN HEDEFİNDEKİ 1 NUMARALI İSİM

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 'de liderlik koltuğunda oturan son şampiyon , ara transfer döneminde Kenan Yıldız için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. 

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

Teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosunda mutlaka görmek istediği çok yönlü hücum oyuncusu profiline en ideal aday olarak gösterilen ay-yıldızlı futbolcu için İngiliz devinin ocak ayında Juventus'un kapısını çalacağı belirtildi. Yönetimin, bu transfer için oldukça istekli olduğu ifade ediliyor.

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

KARİYER İSTATİSTİKLERİ VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon yaşadığı sakatlık talihsizliği nedeniyle sadece 1 resmi maçta sahne alabilen 21 yaşındaki millî oyuncu, Torino ekibiyle bugüne dek çıktığı toplam 132 karşılaşmada 27 gol ve 21 asistlik harika bir skora imza attı.

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu

İtalyan devi Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı kulübün, uzun vadeli planlarında kilit rol oynaması beklenen genç yetenek için gelecek resmi teklifler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise şimdiden kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İngiliz devi Kenan Yıldız için geliyor! Juventus'a ocak ayında resmi teklif: Transfer duyuruldu
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#Kenan Yıldız
#juventus
#Futbol
#premier lig
#arsenal
#mikel arteta
#Spor
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