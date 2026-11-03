TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:06

Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde komşusunun bahçesinden saksılara koymak için toprak alan kişi hayatının şokunu yaşadı. Kiremitlerin altında bulunan kemik parçalarının Roma dönemine ait olabileceği belirtilirken, incelenmek üzere müzeye götürüldü.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:06

'nin Kartepe ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Hafriyat işiyle uğraşan Erol Tandoğan, komşusunun bahçesinden saksılarına doldurmak amacıyla toprak almak istedi. Kazı sırasında toprak altından çıkan bir kiremit parçasını inceleyen Tandoğan, taşların altında kemikler olduğunu gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Tandoğan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişi komşusunun bahçesinden toprak alırken Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği düşünülen tarihi kalıntılar buldu.
Erol Tandoğan isimli kişi, saksılarına toprak doldurmak için kazı yaparken bir kiremit parçasının altında kemikler gördü.
Durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi.
Bulunan parçaların Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendiriliyor.
Numuneler incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Bölgede güvenlik önlemleri alındı ve ekipler çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu

ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

dönemine ait olabileceği değerlendirilen kiremit örtülü alandaki parçalardan, arkeologlar ve güvenlik önlemleri eşliğinde numuneler alındı. Ekiplerce çıkarılan parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede güvenlik önlemi alındığı ve ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu

"MEZAR OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Mahallede 53 yıldır ikamet ettiğini belirten Erol Tandoğan, karşılaştığı kalıntıları görünce yetkililere haber verdiğini söyledi. Daha önce aynı bölgede çalışma yaptığını ancak herhangi bir tarihi kalıntıya rastlamadığını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu

"Ben hafriyat işleriyle uğraşırım. Burada yine 3 yıl önce hafriyat çalışması yapmıştık. İki gün önce de buradan saksılara toprak almak için çalışmaya başladık. Kazarken kiremit parçası çıktı. Yerinden sökemedik, kırmak zorunda kaldık. Kırınca alttan kemik parçasını gördük. Akabinde hemen 112'yi aradık. Köyümüzün muhtarını aradık. Ekipler olay yerine geldi. Bölgeye arkeoloji ekipleri de geldi. Mezar olabileceğini söylediler. Burası 24 saat polis gözetiminde kaldı. Sabah saatlerinde de ilgili ekipler burada kazı yaptı. Çıkan nedir bilmiyoruz, onları aldılar, poşetleyip götürdüler."

Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu

"3 YIL ÖNCE DE KAZI YAPMIŞTIK, HİÇBİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK"

Tandoğan, daha önceki hafriyat çalışmalarında benzer bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ben 3 yıl önce burada hafriyat yaptığımda da böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Burası bildiğin bir dağ gibiydi. Tarihi kalıntıyla, bir kiremit parçasıyla veya tarihi kalıntıyı anlatacak bir şeyle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 aylık hamile kadın yerde metrelerce sürüklendi: Ağır yaralanan anne adayı bebeğini kaybetti
ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar
Beşiktaşlı Trossard'dan Fenerbahçe derbisi itirafı
ETİKETLER
#kartepe
#Kocaeli
#Roma İmparatorluğu
#Erol Tandoğan
#Kocaeli Müze Müdürlüğü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.