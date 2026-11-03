Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Hafriyat işiyle uğraşan Erol Tandoğan, komşusunun bahçesinden saksılarına doldurmak amacıyla toprak almak istedi. Kazı sırasında toprak altından çıkan bir kiremit parçasını inceleyen Tandoğan, taşların altında kemikler olduğunu gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Tandoğan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Saksıya toprak almak isterken hayatının şokunu yaşadı: Ekipler bölgede 24 saat nöbet tuttu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişi komşusunun bahçesinden toprak alırken Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği düşünülen tarihi kalıntılar buldu. Erol Tandoğan isimli kişi, saksılarına toprak doldurmak için kazı yaparken bir kiremit parçasının altında kemikler gördü. Durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi. Bulunan parçaların Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendiriliyor. Numuneler incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede güvenlik önlemleri alındı ve ekipler çalışma başlattı.

ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendirilen kiremit örtülü alandaki parçalardan, arkeologlar ve güvenlik önlemleri eşliğinde numuneler alındı. Ekiplerce çıkarılan parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede güvenlik önlemi alındığı ve ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

"MEZAR OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Mahallede 53 yıldır ikamet ettiğini belirten Erol Tandoğan, karşılaştığı kalıntıları görünce yetkililere haber verdiğini söyledi. Daha önce aynı bölgede çalışma yaptığını ancak herhangi bir tarihi kalıntıya rastlamadığını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Ben hafriyat işleriyle uğraşırım. Burada yine 3 yıl önce hafriyat çalışması yapmıştık. İki gün önce de buradan saksılara toprak almak için çalışmaya başladık. Kazarken kiremit parçası çıktı. Yerinden sökemedik, kırmak zorunda kaldık. Kırınca alttan kemik parçasını gördük. Akabinde hemen 112'yi aradık. Köyümüzün muhtarını aradık. Ekipler olay yerine geldi. Bölgeye arkeoloji ekipleri de geldi. Mezar olabileceğini söylediler. Burası 24 saat polis gözetiminde kaldı. Sabah saatlerinde de ilgili ekipler burada kazı yaptı. Çıkan nedir bilmiyoruz, onları aldılar, poşetleyip götürdüler."

"3 YIL ÖNCE DE KAZI YAPMIŞTIK, HİÇBİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK"

Tandoğan, daha önceki hafriyat çalışmalarında benzer bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ben 3 yıl önce burada hafriyat yaptığımda da böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Burası bildiğin bir dağ gibiydi. Tarihi kalıntıyla, bir kiremit parçasıyla veya tarihi kalıntıyı anlatacak bir şeyle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.