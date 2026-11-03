Yerde metrelerce sürüklendi: Ankara’daki feci kaza anbean kamerada

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolda yürüyen kadına çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi ardından iki kadınla daha çarpıştı. Bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.