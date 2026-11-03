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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 06:45

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, milyonlarca emekliyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Efkan Ala, "İyileştirme çalışmaları yürütülüyor, bitince kamuoyuyla paylaşılacak. Milletimizin refahının artırılması boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. Ala, fon soruşturmasıyla ilgili de net mesajlar verdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 06:45

Genel Başkanvekili , sürecinden çalışmalarına, fon soruşturmasından emekli zammına kadar gündeme dair birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala; Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa, fon soruşturması, emekli zammı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularında önemli açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde 4 alt kurul oluşturulduğunu, sahada fiili çalışmaların sürdüğünü ve Meclis'te yakında yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı.
TBMM'de anayasa değişikliği için gereken 400 milletvekilinin üzerinde, 467 oyla sağlanan uzlaşının önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.
Fon soruşturması kapsamında Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirildiğini, adli ve idari incelemelerin sürdüğünü ve sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın gereğinin yapılacağını ifade etti.
Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve gelirlerini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bir sonraki seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve Meclis'in sırası gelince kararını vereceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Habertürk TV'ye konuşan AK Partili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecinde ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi iradeye vurgu yaptı.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YETİYOR

Sürecin siyasi muhataplar tarafından değerlendirildiğini, farklı görüşlerin özgürce dile getirildiğini ve devlet kurumlarının kendi sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Ala, Meclis'te ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen temaslarda geniş bir mutabakat oluştuğunu ifade etti.

Meclis komisyonunda 367 milletvekilinin imzasına ulaşıldığını, ardından TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin evet oyuyla yasanın kabul edildiğini aktaran Ala, bu desteğin anayasa değişikliği için gereken çoğunluğun da üzerinde olduğunu söyledi.

Ala, 400 milletvekilinin desteğiyle anayasa değişikliği yapılabildiğine dikkat çekerek, söz konusu uzlaşının çok partili siyasi hayatta önemli bir örnek oluşturduğunu savundu.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

"SAHADA AKSAMA YOK"

Terörsüz Türkiye sürecinde atılan fiili adımlara dair bilgi veren Efkan Ala, 4 alt kurul oluşturulduğunu ve bunların bir bölümünün faaliyete geçtiğini açıkladı. Meclis'te de kısa süre içerisinde yeni bir komisyon kurulacağını belirten Ala, çalışmaların en kısa zamanda başlamasının beklendiğini söyledi.

Sincar bölgesindeki entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Efkan Ala, Türkiye dışına çıkan teröristlere ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Türkiye sınırları dışındaki bazı mağaraların ve bölgelerin aşamalı olarak boşaltıldığını söyleyen Ala, çalışmalar belirli bir aşamaya ulaştığında gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Ala, "Sahada fiili çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir aksama, kesinti söz konusu değil. Hızlı bir biçimde meselenin nihayetlendirilmesini öngörüyor ve çalışıyoruz. Bu yavaş olmamalı, acele de yapılmamalı ama hızlı olmalı" dedi.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

PROVOKASYON UYARISI

Sürecin provokasyonlara açık olabileceğine dikkat çeken AK Partili Efkan Ala, bölgesel ve küresel gelişmelerin de çalışmaları etkileyebileceğini söyledi.

Türkiye'nin siyasi iradesi, demokrasi alanında aldığı mesafe ve Suriye ile Irak'taki gelişmelerin çözüm için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Ala, Terörsüz Türkiye hedefinin vazgeçilmez öncelikleri olduğunu vurguladı.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

"GÜNLÜK SİYASETİN MALZEMESİ YAPILMAMALI"

Terör sorununun Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır enerjisini tükettiğini belirten Ala, süreçte atılacak fiili adımların büyük önem taşıdığını söyledi.

Konunun günlük siyasi tartışmaların malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Ala, "Önce yapalım, sonra konuşalım. Bunu siyasetin günübirlik, boşluk doldurma malzemesi yapmamalıyız. Bu çok ciddi bir meseledir" dedi.

Terörle mücadelede 2,5 trilyon dolardan fazla kaynak harcandığını dile getiren Ala, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının ise maddi kayıplarla kıyaslanamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin artık bu sorunu çözüme kavuşturarak yeni fırsatlara odaklanması gerektiğini belirten Ala, 87 milyon vatandaşın kardeşlik içinde yaşamasının ve ülkenin üzerindeki yüklerden kurtulmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efkan Ala, anayasaların ülkelerin siyasi iklimini belirleyen temel uzlaşı metinleri olduğunu söyledi.

Anayasaların vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığını belirten Ala, siyasi sistemin işleyişi ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan ilişki bulunduğunu savundu.

Gelişmiş ülkelerde istikrarlı ve demokratik bir siyasi yapının bulunduğuna dikkat çeken AK Partili Ala, doğal kaynak zenginliğinin tek başına kalkınma için yeterli olmadığını ifade etti. Ala, Japonya, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri örnek göstererek kalkınmada güçlü kurumların ve işleyen siyasi sistemlerin önemini vurguladı.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE YOLA DEVAM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin reformlarla devam etmesinin yararlı olacağını düşündüklerini belirten Efkan Ala, başka siyasi partilerin parlamenter sistemi savunduğunu da hatırlattı.

Ala, "Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemle yönetilen ülkeler var. Her birinin iyi ve kötü dizayn edilmiş örnekleri var. Önemli olan en geniş mutabakatın sağlanmasıdır" diye konuştu.

TBMM'nin anayasal yetkilerine dikkat çeken Efkan Ala, parlamentonun gerekli çoğunluğu sağlaması halinde Türkiye'nin yönetim sistemini yeniden düzenleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

FON SORUŞTURMASI: KİM OLURSA OLSUN GEREĞİ YAPILACAK

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin net bir siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan'ın sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamasının ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirten Ala, hem adli hem de idari incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Denetleme Kurulunun da görevlendirildiğini aktaran Ala, AK Parti içerisinde yanlış yapan kişilere yer olmadığını vurguladı.

Soruşturma sürecinin zaman aldığını ancak devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ala, "Buradan açık biçimde diyorum ki irade tamdır, kararlılık tamdır. Bu yanlışı yapanların, bu suçu işleyenlerin, haksız kazanç ve soygun düzenini kuranların kim olduğuna bakılmaksızın gereği yapılacaktır." dedi.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, hükümetin en önemli önceliklerinden birinin vatandaşların gelir seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Pandemi sonrasında ortaya çıkan sorunlar ve küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Ala, bu konuda iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Emeklilere yönelik düzenleme netleştiğinde konunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Ala, "İyileştirme çalışmaları sürüyor. Bu ortaya çıkınca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Milletimizin her kesiminin refahının artırılması boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin de konuşan Efkan Ala, bu konuda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünde ortaya koyduğu siyasi iradeye dikkat çeken Ala, ülkenin gelecek dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın bir sonraki seçimde de aday olacağını vurgulayan Efkan Ala, "Adayımız bellidir, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sırası gelince Meclis kararını verecektir. Seçimlere girip bir sonraki dönem Türkiye'yi hedeflerine taşıyacaktır" diye konuştu.

AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: İyileştirmek boynumuzun borcudur
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ETİKETLER
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#AK Parti
#efkan ala
#yeni anayasa
#Terörsüz Türkiye
#Ekonomi
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